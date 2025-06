Immobilier au Maghreb : ce pays a augmenté ses ventes de ciment

Le secteur de la construction au Maroc connaît un regain d’activité notable. D’après les chiffres récemment communiqués par le ministère de l’Économie et des Finances, les ventes de ciment ont enregistré une hausse de 9,5 % à la fin mai 2025. Ce résultat confirme la vigueur de la demande immobilière et l’importance des chantiers en cours à travers le Royaume.

Le ciment, considéré comme un indicateur majeur de la santé du BTP, reflète la montée en puissance des projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures. Cette croissance intervient dans un contexte où plusieurs facteurs favorisent l’investissement immobilier. Les taux d’intérêt relativement stables, la volonté publique de réduire le déficit en logements et le développement des zones industrielles et logistiques contribuent à maintenir le secteur sur une trajectoire ascendante.

La hausse des ventes de ciment traduit aussi le dynamisme de la promotion immobilière dans les grandes agglomérations comme Casablanca, Rabat et Marrakech, mais également dans des villes de taille moyenne qui voient émerger de nouveaux programmes d’habitat et des équipements collectifs.

Certains opérateurs soulignent néanmoins que cette progression nécessite un suivi attentif pour prévenir des déséquilibres, notamment en matière d’approvisionnement en matières premières et de respect des normes environnementales. L’augmentation des besoins en ciment pousse les industriels à adapter leurs capacités de production et à renforcer la logistique pour assurer un approvisionnement régulier des chantiers.

Les autorités marocaines, de leur côté, perçoivent cette dynamique comme un levier pour soutenir l’emploi et stimuler d’autres segments de l’économie. La construction demeure l’un des secteurs qui mobilise le plus de main-d’œuvre et génère des opportunités pour les entreprises locales, de l’ingénierie aux matériaux.