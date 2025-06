Le pétrole plonge, ce pays arabe aux manettes

Photo Reuters

Depuis des décennies, l’Arabie saoudite joue un rôle central dans l’économie énergétique mondiale. Première puissance exportatrice de pétrole brut, elle dispose des réserves parmi les plus abondantes et des coûts de production parmi les plus bas au monde. Cette position stratégique lui permet d’agir tel un chef d’orchestre au sein de l’OPEP+, coalition élargie des pays producteurs de pétrole. Riyad n’est pas seulement un acteur, mais le pivot autour duquel s’articulent les décisions collectives de cette alliance. Sa voix pèse lourd, et ses choix influencent directement les dynamiques de l’offre, les équilibres géopolitiques et les fluctuations des prix à l’échelle internationale.

Aujourd’hui encore, alors que les cours du brut chutent, le Royaume montre qu’il n’a rien perdu de son influence. C’est lui qui tire les ficelles dans l’ombre de la dernière décision de l’OPEP+ d’augmenter massivement sa production, bien au-delà des prévisions initiales.

Publicité

Une surabondance orchestrée

Mercredi, les marchés ont brusquement réagi à l’annonce d’un relèvement inattendu de la production pétrolière par les principaux membres de l’OPEP+. En quelques heures, le baril de Brent, référence européenne, a glissé sous les 65 dollars, perdant 1,19 % de sa valeur pour tomber à 64,85 dollars. Le WTI américain, quant à lui, a chuté à 62,85 dollars, en baisse de 0,88 %.

La surprise vient du volume : une hausse de 411 000 barils par jour, soit trois fois plus que ce que les observateurs anticipaient. Selon les analystes, cette cadence devrait se poursuivre au mois d’août. À l’origine de cette offensive : l’Arabie saoudite, soutenue par la Russie et six autres membres du cartel. Ensemble, ils ont décidé d’ouvrir les vannes dès juillet, prenant de court les marchés déjà fragilisés par un climat commercial incertain rapporte Bloomberg.

Cette décision traduit une volonté stratégique de Riyad : regagner des parts de marché en misant sur le volume plutôt que sur la rareté. Mais cette tactique n’est pas sans risques, car elle exerce une pression directe sur les cours du brut dans un contexte de demande hésitante.

Des marchés frileux face à une surenchère de barils

La baisse actuelle des prix ne s’explique pas uniquement par les décisions internes à l’OPEP+. Les tensions commerciales mondiales, les incertitudes économiques et les prévisions prudentes de croissance énergétique contribuent à refroidir les ardeurs des investisseurs. Les marchés redoutent un scénario de déséquilibre : une offre qui croît trop vite face à une demande qui ne suit pas le rythme.

Publicité

La manœuvre saoudienne, si elle renforce momentanément sa position au sein de l’OPEP+, pourrait se retourner contre elle si les prix continuent à chuter durablement. À court terme, cette politique de l’abondance peut être vue comme un pari risqué, destiné à contenir l’influence des producteurs américains de schiste, tout en maintenant la discipline au sein de l’alliance pétrolière. Mais elle pourrait également provoquer des turbulences économiques dans les pays exportateurs les plus fragiles.

Une stratégie aux multiples effets domino

En pilotant cette montée en puissance de la production, Riyad agit comme un joueur d’échecs déplaçant ses pièces à l’échelle planétaire. Chaque baril supplémentaire injecté sur le marché modifie l’équilibre des forces : pression sur les concurrents, réaction en chaîne sur les devises, ajustements budgétaires dans les pays dépendants de la rente pétrolière.

Ce bras de levier qu’est le pétrole reste, plus que jamais, entre les mains d’un acteur qui combine ressources naturelles, ambitions politiques et calculs économiques. La baisse actuelle des prix n’est donc pas simplement le fruit d’un ajustement conjoncturel. Elle traduit une offensive stratégique, où l’Arabie saoudite cherche à reprendre la main dans un environnement énergétique mouvant.