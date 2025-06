L’Iran lance des attaques contre des bases américaines au Qatar

Tir d'un missile (Image d'illustration)

Le 22 juin, les États-Unis ont déclenché une opération militaire de grande envergure contre trois sites nucléaires iraniens : Fordow, Natanz et Ispahan. Baptisée « Midnight Hammer », cette campagne a mobilisé des bombardiers stratégiques, des missiles de croisière tirés depuis un sous-marin et des bombes à pénétration conçues pour frapper des installations souterraines. Le président Donald Trump a affirmé que les objectifs avaient été atteints avec une précision chirurgicale, évoquant des dégâts majeurs sur les capacités nucléaires de l’Iran. Cependant, aucune confirmation indépendante n’a pour l’instant validé ces déclarations. Tandis que certains pays, comme Israël et l’Australie, ont exprimé leur soutien, d’autres — dont la Russie, la Chine et l’ONU — ont dénoncé un risque de rupture dangereuse des équilibres régionaux. Sur le sol américain, la controverse enfle autour de la légalité de cette décision et de ses conséquences potentielles sur les troupes déployées au Moyen-Orient.

Une riposte iranienne depuis le sol national

Quarante-huit heures après les frappes américaines, Téhéran a lancé une contre-attaque ciblée contre des positions militaires américaines, en visant notamment la base aérienne d’Al Udeid au Qatar. Des missiles ont été tirés en direction de cette installation stratégique, la plus importante des États-Unis dans la région. L’opération a été confirmée par la télévision d’État iranienne, qui parle d’une « réponse directe » à l’opération Midnight Hammer. Des responsables américains ont rapidement indiqué qu’ils suivaient le trajet de plusieurs projectiles venus d’Iran, certains se dirigeant également vers des positions américaines en Irak. Aucun bilan précis n’a encore été communiqué, mais la mobilisation militaire est immédiate : le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d’état-major Dan Caine ont été vus dans la salle de crise de la Maison-Blanche, en coordination avec le président Trump.

L’équilibre fragile des alliances régionales

L’attaque sur la base d’Al Udeid n’est pas un choix anodin. Ce site est un pivot des opérations américaines au Moyen-Orient, servant à la fois de centre logistique et de commandement pour les campagnes aériennes dans la région. En frappant cet endroit, l’Iran envoie un signal clair : sa capacité de projection ne se limite pas à Israël, où plusieurs salves de missiles ont aussi été signalées ces derniers jours, mais peut atteindre les installations les plus sécurisées sous protection occidentale. Cette démonstration de force survient alors que des membres du parlement iranien avaient juré que les frappes américaines ne resteraient pas sans conséquence. Ces derniers ont explicitement évoqué la volonté de faire payer à Washington le prix de son intervention, notamment en visant ses forces armées.

Une escalade aux multiples fronts

L’épisode intervient alors qu’un enchaînement rapide d’événements a vu les tensions monter d’un cran entre plusieurs acteurs. Israël, de son côté, a déclaré avoir frappé des cibles à Téhéran, y compris la prison d’Evin, connue pour y détenir des prisonniers politiques, dont deux ressortissants français. Ce geste a suscité une vive réaction diplomatique de la part de Paris. Parallèlement, les conséquences de l’opération américaine se font sentir sur le terrain nucléaire : selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, les installations souterraines de Fordow auraient subi des dommages significatifs, bien que leur ampleur reste à confirmer.

L’ensemble de ces développements illustre un basculement : les attaques ne se limitent plus à des démonstrations de puissance symboliques mais visent désormais les centres névralgiques des capacités militaires adverses. En évoquant publiquement une possible « transformation du régime » iranien, Donald Trump a accentué cette dynamique de confrontation, tout en rendant la marge de manœuvre diplomatique plus étroite. À mesure que les représailles se multiplient, la région paraît s’enfoncer dans un cycle d’actions et de contre-actions difficile à contenir.