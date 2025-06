Maghreb: comment ce pays est devenu le champion africain en détrônant l’Afrique du Sud

Les datacenters constituent aujourd’hui l’épine dorsale de l’économie numérique mondiale. Ces installations techniques, qui hébergent et traitent les données informatiques, sont devenues des actifs stratégiques pour les nations. Leur importance dépasse largement leur fonction première de stockage : ils représentent un enjeu de souveraineté numérique, de sécurité des données et de compétitivité économique. Les gouvernements intègrent désormais le développement de ces infrastructures critiques au cœur de leurs stratégies nationales de transformation digitale. La maîtrise de ces centres de données permet aux pays de contrôler leurs flux d’informations, de garantir la protection des données sensibles de leurs citoyens et entreprises, tout en attirant les investissements technologiques internationaux. Cette course aux infrastructures numériques redéfinit les équilibres géopolitiques et économiques à l’échelle continentale.

Une ascension remarquable sur l’échiquier africain

Le royaume chérifien a réussi un pari audacieux en s’imposant comme le leader incontesté du secteur des datacenters sur le continent africain. Avec 23 installations opérationnelles recensées par Global Finance Magazine, le pays a dépassé l’Afrique du Sud, qui détenait historiquement cette position dominante. Cette performance s’inscrit dans une dynamique de transformation numérique accélérée, portée par une vision stratégique claire des autorités marocaines.

L’écosystème local s’est structuré autour d’acteurs nationaux établis. Maroc Telecom et Inwi, géants des télécommunications, ont naturellement étendu leurs activités vers l’hébergement de données. Des opérateurs spécialisés tels que Medasys et N+One ont également contribué à densifier l’offre nationale. Le secteur bancaire illustre parfaitement cette diversification des approches : tandis que les grandes institutions financières ont développé leurs propres installations pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’autres établissements ont opté pour la location de capacités d’hébergement.

Géographie stratégique et concentration des infrastructures

La répartition territoriale des datacenters marocains révèle une logique économique rigoureuse. Les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra concentrent la majorité de ces installations, bénéficiant d’atouts décisifs : une connectivité internationale optimale, une disponibilité énergétique stable et un tissu économique particulièrement dense. Cette concentration géographique permet une mutualisation des coûts et une optimisation des performances techniques.

Parallèlement, d’autres territoires nationaux cherchent à rattraper ce retard géographique. Tétouan notamment multiplie les initiatives pour attirer ces investissements stratégiques, témoignant de la prise de conscience généralisée de l’importance économique de ces infrastructures.

Cadre réglementaire et catalyseurs de croissance

L’adoption en 2021 d’une législation imposant l’hébergement des données sensibles sur le territoire national a constitué un tournant décisif. Cette mesure réglementaire a déclenché une vague de rapatriement numérique, contraignant les entreprises et administrations à reconsidérer leurs stratégies d’hébergement. La demande en infrastructures locales s’est mécaniquement accrue, stimulant les investissements privés dans le secteur.

Les autorités ont accompagné cette évolution réglementaire par un arsenal de mesures fiscales incitatives, créant un environnement favorable au développement du secteur. Cette approche cohérente entre contraintes légales et facilitations économiques a permis de canaliser efficacement les investissements vers les infrastructures numériques nationales.

Perspectives d’investissement international

L’attractivité du marché marocain commence à séduire les investisseurs internationaux. L’accord signé en 2024 entre l’entreprise américaine Iozera et les autorités marocaines, pour un montant de 500 millions de dollars, illustre cette confiance croissante des acteurs étrangers. Ce contrat représente un signal fort envoyé aux marchés internationaux sur la maturité de l’écosystème numérique marocain.