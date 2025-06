Maghreb : la guerre entre l’Iran et Israël s’invite dans la région

Mohammed VI (LUDOVIC MARIN/AFP)

Le Maroc a récemment redéfini ses relations internationales en établissant un lien diplomatique officiel avec Israël en 2020, grâce aux Accords d’Abraham. Ce rapprochement marque une évolution notable dans la politique étrangère du royaume, qui, jusque-là, maintenait une position distante vis-à-vis de l’État hébreu. Ce rapprochement, inédit, intervient alors que le conflit entre Israël et l’Iran prend une tournure de plus en plus tendue, avec des répercussions palpables jusque dans le Maghreb.

Une déclaration sur le soutien marocain à Israël

Gilbert Collard, ancien député français d’extrême droite, a récemment affirmé sur le réseau social X que le roi Mohammed VI serait prêt à apporter une aide humanitaire à Israël dans le cadre de sa confrontation avec l’Iran, décrivant le Maroc comme un « grand peuple avec un grand roi ». Cette information reste non vérifiée par les instances officielles du Maroc mais soulève néanmoins des interrogations sur la posture du Maroc face à ce conflit, tout en reflétant la manière dont certains observateurs extérieurs perçoivent les évolutions diplomatiques de Rabat.

La région maghrébine face aux enjeux du conflit israélo-iranien

Le Maghreb est une zone aux équilibres complexes, où les rivalités entre pays, notamment entre le Maroc et l’Algérie, sont anciennes. L’émergence d’un conflit entre Israël et l’Iran, qui se manifeste à travers divers moyens indirects, ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette configuration. Le rapprochement entre Rabat et Tel-Aviv peut être analysé comme un facteur qui pourrait influencer les relations régionales, notamment en affectant la manière dont les États maghrébins se positionnent vis-à-vis des différents acteurs impliqués dans ce bras de fer.

Des implications à suivre pour la stabilité régionale

La possibilité d’un soutien marocain, même limité à une aide humanitaire à Israël, aurait des conséquences sur les rapports diplomatiques au Maghreb. Un tel engagement pourrait modifier les alliances et renforcer certaines fractures existantes, en particulier avec des pays comme l’Algérie qui maintiennent une posture critique vis-à-vis d’Israël. Il convient cependant de noter que, pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a été apportée par Rabat concernant cette aide. Les pays du Maghreb sont confrontés à un choix délicat entre leurs intérêts nationaux, leurs alliances historiques et les pressions géopolitiques extérieures.

Face à la montée des tensions entre Israël et l’Iran, le rôle des États maghrébins demeure incertain. Le Maroc, par son évolution diplomatique, pourrait jouer un rôle important dans la région, mais la manière dont il choisira de gérer cette situation reste à observer. Les prochains développements seront déterminants pour comprendre l’impact concret de ce conflit sur la stabilité du Maghreb.