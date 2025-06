Maghreb : l’Agence française de développement a multiplié ses investissements dans ce pays

Rabat. Photo: DR

Les relations financières entre la France et le Maroc connaissent un nouvel élan. D’après le dernier bilan de l’Agence française de développement (AFD) et de sa filiale Proparco pour l’année 2024, le Maroc s’impose comme le premier partenaire africain du groupe. Cette position se confirme à travers plusieurs engagements financiers importants, notamment dans les domaines de l’énergie verte et du développement humain.

Parmi les projets marquants figure un prêt non souverain de 350 millions d’euros accordé au Groupe OCP. Ce financement, le plus élevé jamais octroyé par Proparco à une entreprise tous pays confondus, soutient des initiatives dans l’hydrogène vert, l’ammoniac vert, les énergies renouvelables et la formation professionnelle. Il traduit une volonté commune de bâtir une industrie marocaine plus durable et plus compétitive.

À l’échelle mondiale, Proparco a mobilisé 2,8 milliards d’euros au cours de l’année. L’Afrique a reçu près de la moitié de cette enveloppe, soit environ 1,3 milliard d’euros. Dans ce cadre, le Maroc se distingue à la fois par le volume de financement reçu et par la qualité des projets financés. Ce choix reflète une confiance affirmée envers la capacité du royaume à porter des projets à fort impact environnemental et social.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de rapprochement renouvelé entre Paris et Rabat. La coopération bilatérale prend une dimension stratégique, centrée sur le développement durable, l’innovation industrielle et la montée en compétence de la jeunesse marocaine.