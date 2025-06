Maghreb : le Mali se rapproche d’un autre pays en pleine tension

Armée malienne Photo de REUTERS / BENOIT TESSIER

Les relations entre le Mali et l’Algérie ont brutalement basculé dans l’hostilité au printemps 2025, mais les germes du conflit couvaient depuis bien plus longtemps. Le désaccord a éclaté après la destruction d’un drone malien aux abords de la frontière sud de l’Algérie. Ce tir ciblé, survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril, a provoqué une onde de choc diplomatique. Tandis qu’Alger justifie son geste en évoquant une incursion sur son territoire, Bamako rejette catégoriquement cette version, affirmant que son appareil n’avait jamais franchi la limite frontalière. L’enjeu dépasse de simples divergences techniques : ce différend ravive des tensions durables liées à la lutte contre les groupes armés dans le nord malien et à l’implication respective des deux États dans la gestion du conflit touareg. La suite a été immédiate : rappels d’ambassadeurs, restrictions aériennes réciproques et gel de projets conjoints dans le domaine de la sécurité. Le fossé s’est creusé entre deux voisins aux visions désormais opposées.

Une visite qui confirme un basculement diplomatique

Alors que les tensions avec Alger restent vives, Bamako renforce ses liens avec Rabat. Du 27 et 29 mai 2025, des représentants de l’armée malienne ont été accueillis au Maroc pour une visite axée sur les services médicaux militaires. L’information n’a toutefois été communiquée publiquement que le 17 juin, par les Forces armées royales via leur compte officiel sur le réseau X. Cette mission s’est concentrée sur les structures médicales militaires, en particulier l’organisation de l’un des hôpitaux les plus modernes du pays. Mais au-delà de cette vitrine médicale, c’est un partenariat militaire plus large qui se dessine. Depuis un certain temps déjà, des cadres maliens sont intégrés aux programmes de formation des forces marocaines. Cette montée en puissance du lien maroco-malien ne relève donc pas du simple échange institutionnel : elle suggère un changement d’orientation stratégique.

Dans le contexte actuel, cette coopération prend une portée toute particulière. Elle offre au Mali un contrepoids à l’isolement que pourrait entraîner son éloignement d’Alger, tout en consolidant une relation fondée sur la formation, la logistique et le soutien mutuel. Pour Rabat, il s’agit aussi d’une opportunité de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest et d’affirmer un rôle de facilitateur militaire dans une région instable.

Une redéfinition des équilibres régionaux

Le repositionnement du Mali en faveur d’un partenariat renforcé avec le Maroc intervient à un moment où la région maghrébine et sahélienne connaît une recomposition des alliances. Alors que la méfiance s’est installée entre Bamako et Alger, Rabat mise sur des liens bilatéraux discrets mais durables, reposant sur la coopération technique plutôt que sur des alliances bruyantes. Cette approche lui permet de s’imposer comme un acteur incontournable sans entrer dans des rivalités frontales.

La trajectoire suivie par Bamako traduit un choix : celui d’un allié jugé plus stable, plus prévisible et moins impliqué dans les contentieux locaux. La diplomatie marocaine, qui s’appuie sur la formation militaire et la collaboration sanitaire pour étendre son influence, trouve ainsi un écho favorable au Mali, en quête de partenaires fiables à même de l’accompagner dans sa reconstruction militaire.

Ce rééquilibrage stratégique remet en question les rapports de force dans une zone déjà fortement polarisée. Alors que l’Algérie perd du terrain dans sa relation avec Bamako, le Maroc avance ses pions sans confrontation directe, mais avec une stratégie méthodique. Le Mali, pour sa part, redessine sa carte de confiance régionale, en cherchant à sécuriser ses intérêts dans un environnement toujours plus fragmenté.