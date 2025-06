Maghreb : Les USA vont appuyer des forces aériennes d’un pays

Armée marocaine. Photo : DR

Le développement des capacités militaires passe autant par l’acquisition de matériel moderne que par l’adaptation des ressources humaines aux nouveaux standards opérationnels. Face à une géopolitique régionale instable et à des menaces de plus en plus asymétriques, les forces armées, notamment en Afrique du Nord, intègrent des dispositifs technologiques de simulation pour perfectionner la formation des unités. Ces outils, bien plus que de simples simulateurs, deviennent des leviers stratégiques pour optimiser les performances des armées tout en réduisant les coûts d’entraînement réel.

Un soutien logistique américain pour le Maroc

Dans cette dynamique, le Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans sa coopération militaire avec les États-Unis. Le royaume bénéficiera d’un soutien logistique approfondi lié au système d’entraînement P5 au combat aérien (P5CTS), une technologie avancée conçue pour la formation en environnement simulé des pilotes de chasse et d’opérateurs de drones. Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme américain de ventes militaires à l’étranger (FMS), qui implique plusieurs partenaires stratégiques de Washington, parmi lesquels l’Australie, l’Égypte, le Qatar ou encore la Pologne.

Le contrat et les implications financières

Le contrat, attribué mardi par le département de l’armée de l’air américaine (USAF) à Cubic Defense Acquisition, une entreprise basée à San Diego, porte sur un montant global de 399 millions de dollars. Il couvre plusieurs volets : la maintenance industrielle, la fourniture de pièces détachées, l’assistance technique et le suivi opérationnel du P5CTS. L’ensemble des prestations sera réalisé depuis les installations de l’entreprise en Californie, et ce, jusqu’au 9 juin 2032, échéance du contrat.

Un premier budget alloué au projet

Pour l’exercice budgétaire 2025, le Centre de gestion du cycle de vie de l’armée de l’air américaine (AFLCMC), basé à Hill (Utah), a inscrit une première enveloppe de 2,9 millions de dollars destinée à financer la part initiale du projet. Ce centre assure également la maîtrise d’ouvrage du dispositif, preuve du caractère structurant de cette initiative pour les forces armées concernées.

Les fonctionnalités avancées du système P5CTS

Le système P5CTS offre des fonctionnalités de pointe : il permet notamment de reproduire en temps réel des scénarios de combats aériens, de transmettre des données tactiques de façon sécurisée et de réaliser des analyses complètes des missions effectuées. Ces éléments s’avèrent particulièrement pertinents à un moment où le Maroc attend la livraison de drones MQ-9 Reaper, commandés auprès des États-Unis mais dont la réception n’a pas encore été officialisée.

Une coopération stratégique avec les États-Unis

Pour les observateurs, la mise en œuvre du système P5 au sein des forces marocaines pourrait constituer un signal avant-coureur de l’arrivée prochaine de ces drones. En effet, le dispositif d’entraînement est régulièrement associé aux unités opérant des aéronefs sans pilote, et permet de les intégrer plus efficacement aux structures de défense nationale.

Le partenariat technologique entre Rabat et Washington continue ainsi de se renforcer. Au-delà des équipements, c’est toute la chaîne de formation et de maintien en condition opérationnelle qui est en train d’être structurée autour d’une logique de modernisation, d’interopérabilité et d’adaptation aux nouveaux théâtres d’opérations.