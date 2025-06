Maghreb : top 3 des entreprises les plus puissantes de ce pays

Photo Reuters

L’économie algérienne traverse actuellement une période de dynamisme exceptionnel, portée par des leaders nationaux qui s’affirment sur la scène régionale et internationale. Cette vitalité économique est particulièrement visible dans le classement 2025 des entreprises les plus influentes du pays, établi à partir d’analyses financières approfondies et de données de valorisation.

Ce panorama économique révèle une hiérarchie claire où trois géants se détachent nettement du paysage entrepreneurial algérien. Ces leaders illustrent parfaitement la structure économique nationale, dominée par des secteurs stratégiques qui constituent l’épine dorsale du développement du pays.

Publicité

Le trio de tête : Sonatrach, Naftal et Sonelgaz en position dominante

La première place du classement revient sans surprise à Sonatrach, véritable pilier de l’économie nationale avec une valorisation impressionnante de 77 325 millions de dollars. Cette compagnie pétrolière et gazière confirme son statut de locomotive économique, générant une part considérable des revenus d’exportation du pays.

Naftal occupe solidement la deuxième position avec une valeur estimée à 4 940 millions de dollars. Cette filiale de Sonatrach, spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers, joue un rôle crucial dans l’approvisionnement énergétique domestique. Sonelgaz complète ce podium avec une valorisation de 4 013 millions de dollars, s’imposant comme l’acteur incontournable de la distribution électrique et gazière sur l’ensemble du territoire national.

Des secteurs énergétiques aux perspectives d’avenir

Cette domination écrasante du secteur énergétique souligne à la fois la richesse naturelle de l’Algérie et sa dépendance structurelle aux hydrocarbures. Néanmoins, l’émergence progressive d’autres secteurs économiques témoigne d’une diversification en cours, même si celle-ci reste encore limitée dans le classement des plus grandes entreprises nationales.

L’avenir économique algérien semble s’orienter vers une transformation nécessaire, où l’innovation et la diversification sectorielle devront compléter la prédominance énergétique traditionnelle. Cette évolution permettra au pays de renforcer sa résilience économique et de consolider sa position concurrentielle sur les marchés régionaux et mondiaux.