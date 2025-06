Maghreb : un convoi en route pour mettre fin au blocus de Gaza

Depuis plusieurs décennies, la bande de Gaza fait face à une situation humanitaire et politique particulièrement complexe. Ce territoire palestinien, densément peuplé et sous contrôle étroit des frontières, est régulièrement le théâtre de tensions récurrentes entre différentes forces régionales et internationales. Le blocus imposé à Gaza par Israël et l’Égypte limite drastiquement la circulation des biens, des personnes et des aides, provoquant une crise durable qui affecte profondément la vie quotidienne des habitants. Avec des affrontements violents et des négociations infructueuses, la communauté internationale reste divisée, tandis que les populations civiles subissent des conséquences graves, notamment en matière d’accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi.

Un grand départ depuis Tunis

En Tunisie, un mouvement important prend son envol. Près de 300 véhicules s’élancent de Tunis en direction de Rafah en Égypte. L’objectif est de briser ce blocus afin de permettre aux gens et à l’aide humanitaire de circuler librement à Gaza. Ce projet, organisé par le groupe « Caravane Assoumoud », a reçu plus de soutien que prévu. Nabil Channoufi, porte-parole de la Caravane, cité par le média TRT Global, pensait avoir quelques participants, mais 7000 personnes se sont intéressées.

Pour passer la frontière, les participants doivent avoir des autorisations spéciales, ce qui est compliqué. Environ mille demandes sont en cours d’étude pour que le convoi puisse avancer sans problème. Cela montre que les obstacles administratifs restent importants.

Soutien de nombreuses associations

Cette caravane ne concerne pas que la région. Elle est aussi soutenue par environ 300 associations dans le monde entier, qui demandent toutes la fin du blocus et plus d’aide pour Gaza. Ce rassemblement rappelle d’autres actions où des citoyens se sont mobilisés pour défendre une cause humanitaire. Chaque voiture qui avance vers Rafah est un symbole fort contre le silence et l’inaction.

Briser les barrières physiques et morales

Ce convoi veut faire tomber non seulement les barrières physiques, comme les frontières fermées, mais aussi les barrières d’indifférence. La situation à Gaza ne concerne pas que les habitants, mais aussi leurs voisins qui veulent agir. En partant de Tunis, les participants montrent qu’ils sont prêts à relever les défis pour faire bouger les choses.

Le succès de cette action ne dépend pas seulement du nombre de voitures ou du trajet, mais surtout de ce qu’elle va provoquer. Si elle réussit à attirer l’attention et à faire passer de l’aide, cela pourrait changer la situation. C’est un premier pas concret qui montre que la solidarité peut dépasser les obstacles et améliorer la vie des Gazaouis.