Maghreb: un pays renforce son dispositif de surveillance sur les routes

La sécurité routière est un enjeu majeur pour les autorités marocaines, qui œuvrent sans relâche pour réduire l’accidentalité sur leurs routes. L’augmentation des infrastructures de surveillance et la modernisation des équipements sont des étapes clés dans la lutte contre les accidents de la route, qui restent une cause importante de décès et de blessures chaque année.

Le déploiement des radars bidirectionnels

Dans ce cadre, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) déploie de nouveaux radars fixes intelligents qui entreront en service le 16 juin. Ces dispositifs modernes, qui sont désormais capables de surveiller les deux sens de circulation simultanément, visent à renforcer le contrôle de la vitesse sur les routes marocaines. En plus de leur capacité à détecter les excès de vitesse, ils permettent une surveillance en temps réel, aussi bien pour les véhicules qui approchent que pour ceux qui s’éloignent du radar.

Une surveillance plus équitable

Ces radars bidirectionnels s’inscrivent dans la volonté de NARSA de garantir une surveillance équitable pour tous les conducteurs, répondant ainsi à une problématique de traitement inégal observée avec les équipements traditionnels. En effet, jusqu’à présent, certains conducteurs échappaient parfois aux contrôles en fonction du sens de circulation, créant une situation d’inégalité qui ne correspondait pas aux objectifs de sécurité routière.

Lutte contre les excès de vitesse

Le déploiement de ces nouveaux radars est aussi une réponse directe à la principale cause d’accidents mortels sur les routes marocaines : les excès de vitesse. En veillant à ce que tous les conducteurs respectent les limitations de vitesse et les règles du Code de la route, la NARSA espère réduire considérablement le nombre de victimes et renforcer la sécurité sur les routes du royaume. Cette initiative s’inscrit dans une politique globale de modernisation et d’optimisation des mesures de sécurité routière, en réponse aux défis croissants liés à la circulation et aux comportements des usagers.