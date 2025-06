Maghreb: un pays renforce son réseau ferroviaire avec des groupes européens

Dodi Achmad - Unsplash

Les lignes ferroviaires, essentielles pour le transport de passagers et de marchandises, jouent un rôle fondamental dans le développement des infrastructures d’un pays. En plus de réduire le temps de voyage, elles favorisent la croissance économique en améliorant la connectivité entre les régions. L’évolution des lignes ferroviaires modernes repose sur l’adoption de technologies avancées et sur des partenariats internationaux, comme c’est le cas pour le projet de train à grande vitesse reliant Kénitra à Marrakech.

Un projet stratégique pour le Maroc

Le groupe italien SITE, reconnu pour son expertise en solutions d’infrastructure technologique, a conclu un contrat stratégique de 140 millions d’euros avec l’Office national des chemins de fer (ONCF). Ce contrat couvre l’intégration de systèmes critiques pour la nouvelle ligne à grande vitesse, notamment des infrastructures de télécommunications, incluant des fibres optiques haute capacité et un système GSM-R, ainsi que des systèmes d’alimentation électrique et des solutions avancées de cybersécurité. L’ensemble de ces dispositifs est conçu pour se conformer aux normes européennes du système ERTMS de niveau 2, garantissant la sécurité, l’interopérabilité et l’efficacité du trafic ferroviaire.

Les partenaires européens au cœur du projet

SITE, en tant qu’intégrateur de systèmes, dirige ce projet aux côtés d’autres partenaires internationaux. La Compagnie des Signaux, une filiale du groupe Mermec, et Generali Costruzioni Ferroviarie, une autre société italienne, jouent également des rôles clés dans la mise en œuvre du projet. Ce projet ambitieux, qui reliera non seulement les villes de Kénitra et Marrakech mais aussi des sites stratégiques comme les aéroports et stades majeurs pour la Coupe du Monde 2030, est une étape cruciale pour l’avenir du réseau ferroviaire marocain.

Vers une meilleure connectivité et une modernisation du réseau ferroviaire

L’achèvement de cette ligne est prévu pour renforcer l’infrastructure du Maroc en vue des grands événements sportifs à venir. Par ailleurs, elle s’inscrit dans le cadre d’un plan national plus large visant à étendre le réseau ferroviaire du pays de 3 000 kilomètres supplémentaires, passant de 2 000 à 5 000 kilomètres, tout en augmentant le nombre de villes desservies. Cette modernisation est une partie intégrante du développement des transports en commun et de la mobilité durable à l’échelle nationale, marquant une nouvelle étape dans la préparation du Maroc à accueillir des événements internationaux majeurs comme la Coupe du Monde 2030, qu’il organise avec l’Espagne et le Portugal.

“La signature de contrat confirme la compétence de notre entreprise dans la gestion de projets complexes alliant télécommunications, énergie et sécurité, sur des marchés internationaux prometteurs comme le Maroc”, a déclaré le directeur général du groupe SITE.

La coopération européenne pour une mobilité durable

Ce projet met en lumière la coopération européenne dans le secteur ferroviaire et l’importance des partenariats technologiques internationaux dans la modernisation des infrastructures de transport au Maroc. En effet, cette ligne à grande vitesse est un exemple parfait de la manière dont les entreprises spécialisées dans les technologies de pointe contribuent à la modernisation des systèmes de transport publics, à la fois en termes de sécurité, d’efficacité et de développement économique régional.