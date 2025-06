Maghreb : un record d’exportation enregistré par ce pays

Photo : DR

Le Maroc consolide sa place sur le marché international des fruits rouges, notamment en ce qui concerne les framboises. À quelques mois de la fin de la saison, Rabat a déjà franchi un nouveau cap dans ses exportations vers le Moyen-Orient, atteignant un volume de 700 tonnes, selon les données relayées par la plateforme spécialisée EastFruit.

Cette progression remarquable résulte d’une combinaison de facteurs maîtrisés. D’abord, la disponibilité des framboises marocaines à des moments où la concurrence est moins présente a joué un rôle stratégique. Ensuite, la qualité des produits, régulièrement saluée par les acheteurs, conforte la réputation du Maroc en matière de production agricole. Enfin, l’orientation vers de nouveaux marchés, notamment ceux du Golfe, s’inscrit dans une volonté d’ouverture commerciale clairement affichée par les autorités et les opérateurs du secteur.

Les exportations marocaines de framboises vers le Moyen-Orient s’étendent habituellement d’août à juin. Deux périodes se distinguent : l’automne, entre octobre et novembre, et la fin de l’hiver jusqu’au printemps, de février à mai. Ce calendrier permet au Maroc de capter l’attention des marchés régionaux à des moments clés de la demande.

Les principaux partenaires commerciaux dans la région sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït et la Jordanie. Ces pays apprécient la qualité du produit marocain, ainsi que la régularité des livraisons, un élément crucial dans le commerce des denrées périssables.

La réussite du Maroc sur ce segment illustre une stratégie plus large de diversification de ses débouchés à l’international. En misant sur les fruits rouges, notamment les framboises, le pays valorise une production à forte valeur ajoutée, adaptée aux exigences des marchés étrangers. Ce développement s’accompagne aussi d’un renforcement des infrastructures logistiques et d’un travail soutenu sur la certification des produits, pour répondre aux normes de qualité et de traçabilité imposées par les importateurs.