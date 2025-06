Maghreb : une alliance pour le Mondial 2030 avec un pays européen

Photo Unsplash

Un accord de coopération historique a été signé le 2 mai à Salé entre le Maroc et le Royaume-Uni, marquant l’engagement britannique dans l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Ce partenariat stratégique vise à tirer parti des compétences et de l’expérience du Royaume-Uni pour assurer le succès de cet événement mondial.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au Complexe Mohammed VI de Football, a réuni Fouzi Lekjaa, ministre délégué au Budget marocain, et David Lammy, Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une stratégie où le sport joue un rôle central dans le développement, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Une collaboration technique et économique renforcée

Ce partenariat ambitieux prévoit une coopération multidimensionnelle entre les deux pays. L’expertise britannique sera mise à profit dans divers domaines clés, notamment l’accompagnement technique des projets, l’implication d’entreprises britanniques spécialisées et le soutien à la gestion des initiatives complexes liées à l’organisation du tournoi.

Les axes de coopération incluent des priorités essentielles pour la réussite de l’événement, telles que la construction et la rénovation des infrastructures sportives, la modernisation du réseau de transport national et le développement de services dédiés aux grandes manifestations sportives internationales. Cette approche globale reflète la volonté commune de créer un environnement optimal pour accueillir les équipes et les supporters du monde entier.

Vision d’excellence et d’impact durable

L’ambition partagée par les deux pays va au-delà du cadre sportif pour inclure une dimension économique et sociale plus large. Ce Mémorandum d’Entente s’inscrit dans une logique de développement durable, mettant en avant les valeurs de solidarité, d’inclusion et d’excellence qui caractérisent les grands événements footballistiques.

Cette alliance maroco-britannique représente un investissement pour l’avenir, visant à faire de la Coupe du Monde 2030 un modèle d’organisation réussie. Au-delà de l’événement lui-même, ce partenariat cherche à créer un héritage positif durable, renforçant les liens économiques et diplomatiques entre les deux nations tout en contribuant au rayonnement international du Maroc.