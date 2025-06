Maghreb : une cimenterie majeure bientôt relancée

La Chine se positionne comme un partenaire économique clé de l’Algérie, avec des investissements substantiels dans le pays. Selon Omar Rekkache, directeur de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), ce sont plus d’une quarantaine 42 projets d’investissement pour une valeur totale supérieure à 4.5 milliards de dollars USD qui ont été enregistrés depuis 2022 !

Le projet de cimenterie de Djelfa est un exemple emblématique de cette collaboration sino-algérienne. Le ministre de l’Industrie, Saïfi Ghrieb, a effectué une visite d’inspection sur ce site stratégique, dont les capacités de production sont estimées à 3 millions de tonnes annuelles. Ce complexe industriel, évalué à 50 milliards de dinars bénéficie d’un suivi présidentiel direct dans le cadre de la stratégie nationale de relance économique.

Un partenariat équilibré pour finaliser le projet

Cette visite a permis d’évaluer l’état technique et financier du projet, ainsi que les obstacles persistants. Une réunion de coordination, impliquant toutes les parties prenantes, y compris les représentants du partenaire chinois, a abouti à des décisions opérationnelles cruciales. Un expert spécialisé sera désigné pour évaluer les actifs existants et déterminer les besoins techniques et financiers nécessaires à l’achèvement du projet.

Cette initiative intervient après l’attribution de 51 % des parts au groupe public Gica et de 49 % à la société chinoise CSCEC (China State Construction Engineering Corporation). Ce montage financier vise à garantir un transfert de compétences efficace et une mise en service rapide du complexe.

Impact économique et stratégique national

Implanté sur 100 hectares à Aïn El Ibel, ce complexe cimentier générera 350 emplois directs et plus de 700 emplois indirects une fois opérationnel. Cette relance s’inscrit dans la politique gouvernementale de réhabilitation des actifs industriels récupérés, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté industrielle nationale et à la consolidation de la position algérienne en tant qu’acteur régional clé dans le secteur industriel.