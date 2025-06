Maghreb : une entreprise de la Mafia démantelée en Italie, on vous explique

La police italienne © MIGUEL MEDINA - AFP

Depuis des décennies, les groupes mafieux italiens ont démontré une capacité redoutable à se transformer et à s’adapter aux mutations de l’économie mondiale. Ces organisations ne se limitent plus aux trafics classiques. Elles investissent dans des secteurs légaux pour dissimuler leurs profits illicites et asseoir leur pouvoir économique. À travers des structures en apparence ordinaires, elles pénètrent des industries aussi diverses que la grande distribution, les énergies renouvelables… ou la pêche. Le sud de l’Italie, et notamment la Sicile, reste un bastion historique de cette criminalité, où la frontière entre l’économie légale et clandestine est parfois imperceptible. Les autorités italiennes viennent de démanteler un réseau transfrontalier, révélant une infiltration jusque dans des entreprises opérant au Maroc.

Une toile complexe avec des ramifications au Maroc

Les forces financières italiennes, appuyées par la justice, ont mis la main sur 50 millions d’euros et un vaste patrimoine : bâtiments, bateaux, sites commerciaux… Au total, plus de quarante biens ont été ciblés. Derrière cette opération se cachait un entrepreneur basé à Gela, en Sicile, déjà condamné, qui avait construit un véritable empire maritime. Ce dernier n’agissait pas seul, mais en lien avec des entités implantées dans la région de Naples, connue pour être le fief de certains clans mafieux. Le point le plus préoccupant, cependant, reste l’expansion géographique du réseau : les enquêteurs ont découvert que ce système s’étendait jusqu’au Maroc.

Au Maroc, le groupe avait mis la main sur une société locale, soupçonnée d’être le relais d’opérations financières douteuses. Officiellement active dans le secteur de la pêche, cette entreprise servait en réalité de façade pour des flux économiques liés au crime organisé. En investissant dans des activités maritimes, le réseau cherchait à se fondre dans les circuits commerciaux normaux tout en profitant d’un environnement où les contrôles sont moins resserrés que dans l’espace européen.

Quand les mafias s’ancrent au-delà de la Méditerranée

Ce coup de filet révèle un aspect souvent sous-estimé des réseaux mafieux contemporains : leur volonté d’internationaliser leurs activités. Le choix du Maroc n’est pas fortuit. Sa proximité géographique avec l’Europe, ses relations commerciales anciennes avec l’Italie et l’essor de son économie maritime en font un terrain stratégique. En utilisant des sociétés locales comme couverture, les criminels peuvent acheminer des fonds, dissimuler leurs sources de revenus, et s’implanter durablement sans éveiller les soupçons immédiats.

L’opération menée par les autorités italiennes est un avertissement clair : la criminalité organisée cherche à contourner les obstacles en délocalisant ses activités là où la surveillance est plus relâchée. Pour les pays concernés, il ne s’agit pas seulement d’un problème de sécurité, mais aussi d’une menace pour la transparence économique et la légitimité des entreprises locales. Le démantèlement de cette structure transnationale, bien qu’important, ne représente qu’une étape. Il soulève surtout une question essentielle : jusqu’où les mafias peuvent-elles étendre leur influence sans être détectées ?