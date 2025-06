Maghreb : une percée médicale réalisée pour la première fois

Photo Unsplash

Depuis plusieurs décennies, la médecine moderne ne cesse de repousser les limites du possible. Ce qui relevait autrefois du miracle – comme prolonger la vie face à un cancer avancé ou réduire l’impact d’une tumeur inopérable – devient aujourd’hui envisageable grâce à une combinaison de progrès technologiques, de précision chirurgicale et d’innovations thérapeutiques. L’oncologie, discipline médicale qui s’attaque à l’un des fléaux les plus redoutés, a connu des mutations profondes, transformant l’approche des traitements : d’une logique souvent curative mais tardive, elle est passée à une stratégie ciblée, proactive et multidimensionnelle. Certains pays émergent comme des moteurs de changement. Le 4 juin, la Tunisie a franchi un cap qui place la région maghrébine sur la carte des avancées chirurgicales de haut niveau.

Une première régionale dans la lutte contre le cancer

C’est à l’hôpital La Rabta de Tunis que s’est jouée cette avancée remarquable. Selon le ministère de la Santé, il s’agit de la première fois, qu’une équipe chirurgicale tunisienne a utilisé avec succès la technique de CHIP, soit la Chimiothérapie Hyperthermique Intra-Péritonéale. Cette méthode novatrice consiste à administrer des agents chimiothérapeutiques chauffés directement dans la cavité abdominale, à la suite de l’ablation chirurgicale de tumeurs. Le processus vise à éradiquer les cellules cancéreuses résiduelles que les instruments chirurgicaux ne peuvent atteindre, tout en réduisant les effets secondaires sur le reste du corps.

À la tête de cette opération figurait le Dr Montassar Kacem, responsable du service de chirurgie digestive “A” de l’hôpital. Cette intervention, qualifiée de percée par les professionnels tunisiens, est le fruit d’une coordination rigoureuse, d’une maîtrise technique avancée et d’une vision ambitieuse en matière de soins oncologiques. Si cette technologie est déjà pratiquée dans certains pays européens et nord-américains, sa réalisation en Tunisie démontre une montée en compétence qui pourrait inspirer les centres médicaux voisins.

Des implications concrètes pour les patients et le système de santé

L’introduction de la CHIP en Tunisie ne se résume pas à une prouesse technique. Elle ouvre surtout de nouvelles perspectives pour les patients atteints de cancers péritonéaux, souvent confrontés à un pronostic défavorable. En combinant chaleur et chimiothérapie localisée, cette méthode renforce l’efficacité des traitements tout en ciblant spécifiquement les zones touchées. On pourrait comparer cette approche à l’usage d’un feu contrôlé pour éliminer une infestation sans détruire toute la forêt : l’attaque est intense mais contenue, maximale sur l’ennemi, minimale sur le reste de l’organisme.

Sur le plan institutionnel, cette avancée renforce la crédibilité des structures de santé tunisiennes, en particulier dans un contexte où la fuite des compétences médicales et le sous-équipement des hôpitaux publics freinent trop souvent les ambitions thérapeutiques. En intégrant une technique de pointe comme la CHIP, le pays affirme qu’il est possible de développer des soins de haut niveau, même avec des ressources limitées, à condition de miser sur la formation, la spécialisation et la volonté de progresser.

Vers un repositionnement de la médecine maghrébine

L’acte posé par l’équipe tunisienne ne marque pas seulement une étape pour l’hôpital La Rabta : il pourrait résonner plus largement dans l’écosystème médical du Maghreb. Dans une région où les pathologies cancéreuses sont en forte augmentation et où les patients sont parfois contraints de chercher des soins spécialisés à l’étranger, la réussite de cette intervention prouve que des alternatives crédibles existent sur place. Ce tournant incite à revaloriser les capacités locales, à soutenir les projets pilotes et à encourager les investissements dans les technologies médicales de demain.

Au-delà du symbole, cette réussite pose les bases d’une nouvelle dynamique : celle d’une médecine qui n’imite plus passivement les modèles extérieurs, mais qui prend des risques calculés pour bâtir ses propres références. Ce jour restera comme une date de bascule, non pas seulement pour les murs de l’hôpital La Rabta, mais pour toute une région en quête d’excellence dans la lutte contre les maladies les plus complexes.