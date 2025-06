Maghreb: vers une révolution du marché locatif dans les grandes villes d’un pays

Photo unsplash

Le marché de la location résidentielle représente un secteur fondamental de l’économie immobilière, répondant aux besoins d’hébergement d’une population diverse incluant jeunes professionnels, familles en transition, étudiants et ménages à revenus modérés. Ce segment immobilier se caractérise par sa flexibilité et sa capacité d’adaptation aux évolutions démographiques et économiques urbaines. Les métropoles connaissent généralement une tension locative croissante due à l’afflux de population active et à la concentration des opportunités professionnelles, créant un déséquilibre entre l’offre disponible et la demande croissante. Cette dynamique engendre souvent une hausse des prix qui peut exclure certaines catégories socio-économiques du marché, rendant nécessaire l’intervention des pouvoirs publics pour garantir un accès équitable au logement locatif.

Une approche méthodologique en deux temps

L’État marocain lance une initiative ambitieuse pour répondre aux défis du logement locatif urbain. Un budget de 3,5 millions de dirhams finance cette mission d’étude pilotée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. La démarche s’appuie sur l’expertise d’un consultant spécialisé, encadré par un comité de suivi garantissant la qualité des recommandations.

La première étape, d’une durée de deux mois, se concentre sur un diagnostic exhaustif du secteur locatif national. Cette analyse intègre les dimensions économiques, sociales, juridiques et fiscales du marché immobilier. L’étude comparative avec des modèles internationaux éprouvés – France, Royaume-Uni, Singapour et Argentine – permettra d’identifier les meilleures pratiques adaptables au contexte marocain.

Les grandes métropoles au cœur des enjeux

Casablanca, Rabat, Salé, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Mohammedia, Dakhla et Laâyoune subissent une pression immobilière particulièrement intense. Ces centres urbains concentrent l’activité économique et attirent une population active croissante, créant un décalage entre l’offre locative disponible et les besoins réels des habitants.

La classe moyenne et les jeunes professionnels se trouvent particulièrement pénalisés par cette situation. Leurs revenus ne leur permettent pas toujours d’accéder à la propriété, tandis que les loyers pratiqués dans ces zones urbaines représentent une charge financière considérable. Le logement locatif intermédiaire émerge comme une réponse adaptée à cette problématique, offrant des tarifs accessibles sans compromettre la qualité résidentielle.

Vers des solutions concrètes et durables

La seconde phase de l’étude vise l’élaboration d’un programme opérationnel. Les caractéristiques précises de la population cible seront définies, incluant ses besoins spécifiques et sa répartition géographique. Cette segmentation permettra de concevoir des produits immobiliers adaptés aux capacités financières des ménages à revenus moyens.

Le volet financier constitue un aspect central de cette démarche. L’identification des sources de financement mobilisables – soutien étatique, partenariats bancaires, incitations fiscales pour les investisseurs – déterminera la viabilité économique du programme. Une phase pilote sera lancée pour tester les mécanismes proposés avant leur déploiement à plus grande échelle.