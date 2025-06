Mpox : une alerte mondiale lancée par l’OMS

Mpox (DR)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé lundi le maintien de l’état d’urgence sanitaire internationale face à l’épidémie de Mpox. Cette décision intervient alors que la lutte contre cette maladie nécessite un soutien financier international continu pour être menée efficacement.

Le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réaffirmé le 9 juin que l’épidémie continue de satisfaire aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale. Cette classification représente aujourd’hui le second niveau d’alerte le plus élevé selon le Règlement sanitaire international. La décision de maintenir cette alerte fait suite aux conclusions de la quatrième réunion du Comité d’urgence tenue le 5 juin, qui a souligné l’augmentation continue des cas et la transmission probable non détectée dans plusieurs pays au-delà du continent africain.

La République démocratique du Congo au cœur de l’épidémie

L’urgence sanitaire avait été déclarée le 14 août 2024 en réponse à la propagation rapide de la maladie en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Depuis le début de l’année 2024, plus de 37 000 cas confirmés ont été rapportés par 25 pays, accompagnés de 125 décès. La RDC concentre à elle seule 60 % des cas confirmés et 40 % des décès, suivie par l’Ouganda, le Burundi et la Sierra Leone, qui connaît une recrudescence significative depuis janvier.

Depuis la précédente réunion du comité en février, sept nouveaux pays ont déclaré leurs premières flambées : l’Albanie, l’Éthiopie, le Malawi, le Soudan du Sud, la Tanzanie et le Togo. Cette expansion géographique témoigne de la persistance de la transmission et de la nécessité d’une surveillance renforcée. Le virus, appartenant à la même famille que celui de la variole, provoque principalement une forte fièvre accompagnée de lésions cutanées caractéristiques.

Un appel urgent au financement international

Face à cette situation, l’OMS réclame un financement de 147 millions de dollars pour mettre en œuvre son plan stratégique mondial de préparation et de réponse au Mpox. Le directeur général insiste sur l’importance d’une vaccination stratégique et ciblée, nécessitant la mobilisation de tous les partenaires et donateurs internationaux.