Non décaissement des fonds publics à « Les Démocrates »: L’He Atchadé interpelle le ministre Wadagni

Une nouvelle controverse soulève des interrogations au Bénin. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale du rapport relatif au débat d’orientation budgétaire sur le projet de loi de finances, gestion 2026, l’honorable Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates et deuxième vice-président de son parti, a mis en lumière une anomalie : le non décaissement du financement public et du remboursement des frais de campagne pour son parti.

Dans une intervention remarquée, le député Atchadé a directement interpellé le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, l’invitant à « clarifier au peuple béninois, ce qui explique le blocage du paiement des frais de campagne et le versement du financement public dû au parti Les Démocrates ». Cette interpellation intervient dans un contexte où les partis politiques au Bénin sont censés bénéficier d’un cadre légal précis régissant leur financement public et le remboursement des dépenses engagées lors des campagnes électorales, garantissant ainsi une certaine équité dans le jeu démocratique.

La situation soulevée par Nourénou Atchadé est d’une importance capitale pour la vitalité démocratique du Bénin. Le financement public des partis politiques est un mécanisme essentiel visant à renforcer leur capacité à fonctionner, à mener leurs activités et à se préparer aux échéances électorales. Il vise également à limiter l’influence des financements privés, parfois opaques, et à assurer une certaine égalité des chances entre les formations politiques. De même, le remboursement des frais de campagne est crucial pour permettre aux partis de couvrir les dépenses considérables liées aux mobilisations électorales, évitant ainsi de les plonger dans des difficultés financières susceptibles d’entraver leur fonctionnement futur.

Le parti Les Démocrates, principale force d’opposition parlementaire, se trouve donc dans une position délicate. Le non décaissement de ces ressources financières pourrait sérieusement entraver sa capacité à mener ses activités courantes, à organiser ses structures et à se projeter efficacement vers les prochaines élections.

Le ministre Wadagni devra très prochainement fournir des explications transparentes et concrètes au peuple béninois et à la représentation nationale sur le sujet. La réponse du gouvernement sera scrutée avec attention. La balle est dans le camp du Ministre des Finances pour éclairer l'opinion.