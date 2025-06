Pétrochimie au Maghreb: la Biélorussie montre son intérêt

Photo: DR

Le développement de la pétrochimie constitue un levier important pour la croissance industrielle dans de nombreux pays, et le Maghreb ne fait pas exception à cette tendance. Dans cette région, la demande pour des produits issus de la pétrochimie s’intensifie, portée par la modernisation des secteurs agricoles, énergétiques et de la construction. Face à ces évolutions, la Biélorussie manifeste un intérêt marqué en participant activement à Plast Expo 2025, un important salon international sur les plastiques, caoutchoucs et matériaux composites, qui se tient à Casablanca jusqu’au 25 juin.

Casablanca, un carrefour commercial vital pour la région

Le marché marocain des plastiques connaît une croissance notable, avec une valeur avoisinant 1,36 milliard de dollars. Ce dynamisme est soutenu par le rôle stratégique du port de Casablanca, qui gère une bonne partie des échanges commerciaux extérieurs du Maroc. Cette position géographique privilégiée transforme la ville en un centre névralgique facilitant les échanges commerciaux à l’échelle maghrébine et au-delà. Pour la Biélorussie, ce cadre représente une porte d’entrée idéale pour faire connaître ses produits et nouer des partenariats commerciaux.

En s’appuyant sur cette plateforme, les entreprises biélorusses peuvent répondre efficacement aux besoins spécifiques des industries locales, notamment en matière d’agriculture et d’énergie. Leur expertise en produits pétrochimiques, tels que les engrais ou les matériaux composites, trouve un écho particulier dans les projets industriels et environnementaux en cours dans la région.

Une palette industrielle biélorusse adaptée aux enjeux maghrébins

La Biélorussie mobilise plusieurs de ses groupes industriels pour présenter une gamme diversifiée d’articles adaptés aux différents secteurs économiques. Par exemple, la société Grodno Azot met en avant ses produits phares comme les engrais azotés, qui jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des rendements agricoles.

Dans le même temps, Polotsk-Steklovolokno propose des composites innovants utilisés notamment dans la construction et l’industrie éolienne, secteurs en plein essor au Maroc avec ses projets ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Ces matériaux allient légèreté et résistance, offrant des solutions adaptées aux défis techniques et environnementaux actuels, tout en participant à la diversification industrielle de la région.

Des perspectives de coopération concrètes pour renforcer les liens économiques

Au-delà de la simple vitrine commerciale, la présence biélorusse à Plast Expo traduit une volonté d’engager des collaborations durables avec les acteurs du Maghreb. En alignant leurs capacités technologiques sur les besoins locaux, ces entreprises ouvrent la voie à des échanges fructueux autour de projets communs dans l’agriculture, l’énergie, la construction et la logistique.

La stratégie biélorusse repose également sur l’utilisation optimale des infrastructures marocaines, notamment le port de Casablanca, pour faciliter l’exportation de leurs produits vers les marchés régionaux. Cette synergie pourrait contribuer à renforcer la chaîne de valeur industrielle maghrébine, tout en offrant à la Biélorussie un accès accru à un bassin économique en pleine expansion.

Cette coopération entre la Biélorussie et le Maghreb montre comment des échanges ciblés dans le secteur pétrochimique peuvent stimuler le développement industriel des deux parties. Ce partenariat naissant promet d’apporter des solutions concrètes aux défis économiques et environnementaux de la région, tout en positionnant la Biélorussie comme un partenaire stratégique de premier plan.