Phosphates au Maghreb : 3 pays parmi les 7 plus grands producteurs

Une mine de phosphate (worldatlas)

Le phosphate est une ressource cruciale pour l’agriculture mondiale, servant principalement à la fabrication d’engrais indispensables à la fertilité des sols. Sans cette roche minérale, la capacité à nourrir une population croissante serait gravement compromise, car elle permet de renouveler les nutriments essentiels que les cultures extraient du sol. Ainsi, la maîtrise de cette ressource représente un enjeu économique et stratégique majeur, d’autant plus que ses gisements sont concentrés dans un nombre limité de pays, rendant certains territoires incontournables sur le marché international. Le Maghreb se distingue comme une région clé, abritant certains des plus vastes gisements mondiaux, qui influencent largement les dynamiques agricoles et économiques à l’échelle globale. Ces constats reposent sur les données récentes publiées par l’US Geological Survey.

Le Maroc, leader mondial aux réserves exceptionnelles

Le Maroc domine largement le marché mondial du phosphate grâce à ses réserves massives, estimées à environ 50 milliards de tonnes, soit près de 68 % des réserves mondiales. Cette position confère au pays un rôle majeur, comparable à celui des grands producteurs énergétiques, en tant que fournisseur quasi exclusif de cette ressource cruciale. La richesse marocaine en phosphate ne se limite pas à une simple capacité d’extraction ; elle est au cœur de sa stratégie économique et géopolitique, avec une influence importante sur les prix et la disponibilité du phosphate à l’échelle globale.

Publicité

Tunisie et Algérie : acteurs clés dans l’ombre du géant

La Tunisie et l’Algérie, dont les réserves respectives s’élèvent à environ 2,5 milliards et 2,2 milliards de tonnes, représentent entre 3 % et 3,4 % des réserves mondiales. La Tunisie occupe ainsi la troisième place mondiale, derrière le Maroc et l’Égypte, tandis que l’Algérie se place quatrième au niveau mondial. Ces deux pays jouent un rôle important dans l’approvisionnement régional et international, même si leur production est largement inférieure à celle du Maroc. Leur position leur permet d’affirmer une présence économique significative dans le secteur, avec des perspectives de développement liées à la modernisation de leurs infrastructures et à l’amélioration de leur capacité d’exportation.

Une concentration régionale marquée

Au-delà du Maghreb, d’autres pays arabes figurent parmi les principaux détenteurs de réserves de phosphate. L’Égypte, avec environ 2,8 milliards de tonnes, occupe la deuxième place dans ce classement. Les trois derniers du classement sont : la Jordanie, l’Arabie Saoudite et enfin la Syrie qui sont loin derrière les géants maghrébins. Ce classement témoigne de la forte concentration des ressources dans un nombre restreint de pays, renforçant ainsi leur rôle stratégique sur le marché mondial. En résumé, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie s’imposent non seulement comme les plus grands producteurs du Maghreb, mais aussi comme des acteurs majeurs dans la distribution mondiale du phosphate, une ressource au cœur des enjeux alimentaires et industriels du XXIe siècle.

Classement mondial des plus grandes réserves de phosphate