Quand les champions reviennent de loin : 6 des plus grands comebacks sportifs

Le sport, toutes disciplines confondues, fait vibrer des centaines de millions de personnes à travers le monde. À chaque match et compétition, les athlètes et équipes font preuve de talent, d’un mental d’acier, et d’une résilience extraordinaire, laissant derrière eux des moments historiques. Le sport est aussi riche de ces retournements de situation inespérés qui soulèvent les fans à travers les continents. Parmi ces moments historiques, il y en a six qui sont particulièrement mémorables.

Carlos Alcaraz à Roland-Garros 2025, un moment déjà historique

L’exploit le plus récent en date est celui du jeune tennisman espagnol Alcaraz, qui a réalisé un retour extraordinaire lors de la finale du Roland-Garros 2025. Dès l’entame du match, Alcaraz était mené 2 sets à 0 par Jannik Sinner, et faisait face à trois balles de match dans le 4ᵉ set. Il sauve ces moments cruciaux, étouffe progressivement la pression adverse, et remporte la finale au bout d’un duel qui a duré 5 h 29 minutes. Dans l’histoire de Roland-Garros, c’est le duel le plus long. Un moment épique que les parieurs ont vécu en direct via des plateformes de paris sportifs autorisées, en voyant les cotes osciller à chaque action majeure. Ce triomphe épique consacre une performance hors norme et le propulse parmi les plus grands retournements du tennis contemporain. Alcaraz, c’est désormais cinq titres du Grand Chelem remportés à 22 ans : l’US Open 2022, Wimbledon 2023 et 2024, puis successivement Roland‑Garros en 2024 et 2025.

Gastón Gaudio pour le hold-up à Roland-Garros 2004

Remontons un peu plus dans l’histoire, en 2004, lorsque Gastón Gaudio réalise un hold-up monumental. Durant cette édition, l’Argentin Gastón Gaudio, classé 44ᵉ mondial et non-tête de série, entre dans la légende en renversant Guillermo Coria, numéro 3 mondial de l’époque. Comme Alcaraz, il commence par perdre les deux premiers sets 0‑6, 3‑6 avant de réaliser un grand coup en remportant les trois sets suivants 6‑4, 6‑1, 8‑6. Le cinquième set a particulièrement été challengeant, puisqu’il va sauver deux balles de match, démontrant ainsi son âme de champion. Cette prouesse entre dans l’histoire et fait de lui le premier non-tête de série à gagner Roland-Garros en 64 ans.

Novak Djokovic contre Federer en Finale de Wimbledon 2019 : un moment historique

Djokovic et Federer sont deux icônes absolues du tennis mondial. Les deux se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leurs carrières, mais cette finale de Wimbledon en 2019 restera l’une des plus marquantes. Véritable chef-d’œuvre de tension, de talent et de mental, cette confrontation a vu Djokovic triompher au bout de presque 5 heures de jeu. Le Serbe perdait 2 sets à 1, qu’il finit par remonter, avant de livrer une performance spectaculaire durant le dernier set. Après avoir triomphé de deux balles de match pour Federer, il gagne deux tie-breaks décisifs avant de s’imposer 13‑12 dans le dernier set. Une confrontation qui entre dans l’histoire comme étant la finale la plus longue que Wimbledon ait connue.

Liverpool en Finale de la Ligue des Champions 2005 : dans les annales du foot

Des retournements de situation dans le football, ça arrive parfois : un but à la dernière minute, un pénalty obtenu dans les derniers instants, ou encore une contre-attaque spectaculaire conclue par un joueur vedette. Mais en général lorsque vous perdez 3 buts à 0 de surcroît en finale de la LDC, les dés sont jetés. Mais Liverpool a défié le rationnel ce soir de 25 mai à Istanbul, avec une mi-temps hallucinante contre l’AC Milan. Menés 0‑3 à la mi-temps contre l’AC Milan, les Reds réalisent l’impossible. Ils remontent trois buts en six minutes, vont en prolongations avant de gagner aux tirs au but. Ce moment unique qualifié de “Miracle d’Istanbul” demeure la référence permanente de la force collective d’une équipe au mental indomptable, même après avoir été si lourdement mené au score.

Michael Jordan en NBA en 1998 : un step back digne de la légende

En 1998, lors des finales NBA entre les Chicago Bulls et le Utah Jazz, Michael Jordan signe l’un des comebacks les plus mythiques de l’histoire du basketball. À 35 ans, au sommet de sa carrière mais éprouvé physiquement, il dispute ce qui deviendra son dernier match sous le maillot des Bulls. Dans un Game 6 tendu à Salt Lake City, Jordan inscrit 45 points, portant quasiment seul son équipe. À quelques secondes de la fin, alors que Chicago est mené 86-85, il intercepte le ballon, dribble face à Bryon Russell, effectue son fameux « step back » pour marquer le panier victorieux à 5 secondes de la fin. Ce tir iconique offre aux Bulls leur sixième titre NBA et clôt la dynastie des années 90. Ce comeback dans les dernières secondes symbolise parfaitement la détermination et le sang-froid légendaires de Jordan.

Tom Brady au Super Bowl LI : le comeback le plus fou de la NFL

Lors du Super Bowl LI en 2017, les New England Patriots de Tom Brady réalisent l’un des comebacks les plus incroyables de l’histoire de la NFL. Menés 28-3 par les Atlanta Falcons au milieu du troisième quart-temps, la rencontre semble pliée. Mais c’était sans compter sur Brady, qui orchestre une remontée historique, alignant des drives parfaits ainsi que des passes millimétrées. Les Patriots égalisent à 28-28 en fin de match, avant de s’imposer en prolongation sur un score de 34-28. Ce comeback historique offre à Brady son cinquième titre de champion, le faisant davantage entrer dans l’histoire.