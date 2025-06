Rivalités au Maghreb : une nouvelle affaire de piratage

À force de tensions non résolues, le Maghreb est devenu un terrain d’affrontement sourd où la rivalité entre le Maroc et l’Algérie s’exprime désormais par des canaux détournés. Si les crispations diplomatiques et les passes d’armes rhétoriques sont monnaie courante entre les deux États, une nouvelle dimension de la confrontation prend forme, bien plus silencieuse mais tout aussi corrosive : le conflit numérique. L’émergence d’une cyberattaque massive jette une lumière crue sur la fragilité des infrastructures nationales et les nouvelles formes de guerre informationnelle.

Une intrusion massive au cœur de l’État foncier

L’alerte a été lancée sur Telegram, plateforme prisée des activistes et groupes clandestins, par un collectif se réclamant du nom de « Jabaroot ». Ce dernier affirme avoir réussi à s’introduire dans les serveurs de l’Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie du Maroc. Le groupe prétend avoir mis la main sur un gigantesque stock de données sensibles — environ quatre téraoctets — dont des extraits ont été partagés sur le forum clandestin Dark Forums. Ces fichiers incluraient des contrats immobiliers mentionnant des figures publiques, des certificats de propriété, ainsi que des documents bancaires et administratifs.

À ce stade, les autorités marocaines gardent le silence. Aucun communiqué officiel n’a été publié, ce qui laisse le champ libre à la spéculation et nourrit les interrogations. Faute de confirmation, les spécialistes en cybersécurité n’ont d’autre choix que de s’appuyer sur les indices disponibles. Ce vide d’information officielle pose un double problème : il empêche de mesurer l’ampleur réelle de l’intrusion, tout en laissant planer l’ombre de manipulations à visée stratégique.

Données exposées : une fuite ou un signal ?

Les fichiers publiés incluent quelque 10 000 certificats fonciers et plus de 20 000 documents personnels, parmi lesquels des papiers administratifs. Ce genre de contenu ne relève pas du hasard. Viser l’organe central chargé de l’enregistrement foncier revient à frapper un maillon fondamental de l’organisation de l’État. Car il ne s’agit pas uniquement de données ; ce sont des éléments qui prouvent la propriété, les flux de transactions, et les liens entre acteurs publics et intérêts privés.

Plus qu’une simple fuite, cette attaque pourrait être interprétée comme un message adressé aux autorités : une démonstration de capacité à pénétrer les bastions numériques d’un État. Elle peut aussi servir à délégitimer certaines figures ou institutions si des noms sensibles apparaissent dans les fichiers compromis. Dans un climat de suspicion entre pays voisins, cet acte peut aussi bien relever de l’intimidation que d’une tentative de désinformation orchestrée.

La géopolitique s’invite dans l’espace numérique

Dans une région où les frontières terrestres sont fermées mais les réseaux ouverts, les tensions se déplacent. La bataille ne se livre plus uniquement dans les couloirs diplomatiques ou sur les plateaux de télévision, mais aussi dans les serveurs et les clouds. Ce piratage, qui s’ajoute à d’autres épisodes récents de fuites ou d’attaques non revendiquées, révèle une nouvelle ligne de front où l’objectif est moins de détruire que de discréditer. En ciblant une agence foncière, les hackers rappellent que le contrôle de l’information est devenu un enjeu de souveraineté autant qu’un instrument de confrontation indirecte.

Il est difficile à ce stade de savoir si l’attaque est liée à un acteur étatique ou non. L’absence de preuve ne signifie pas absence d’intention. Dans le jeu d’équilibre instable entre le Maroc et l’Algérie, toute faille devient une opportunité d’affaiblir l’autre. Le cyberespace, avec son opacité et son potentiel de nuisance, devient ainsi un champ de bataille idéal pour ceux qui cherchent à nuire sans apparaître.

L’affaire reste encore floue, mais elle confirme une chose : les conflits maghrébins ne se limitent plus aux discours. Ils prennent désormais la forme de fichiers diffusés dans l’ombre, d’attaques invisibles mais profondément déstabilisantes. La moindre faille devient politique et ce piratage présumé pourrait bien être plus qu’un simple vol de données — un épisode de plus dans une rivalité qui, désormais, ne connaît plus de frontières.