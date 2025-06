Route des Pêches au Bénin : la Commission réfute les accusations de non-dédommagement

Photo : DR

Une nouvelle controverse secoue le processus de libération foncière dans la zone de Adounko-Togbin Daho, sur l’axe stratégique de la route des Pêches. En cause, un document largement relayé sur les réseaux sociaux, signé de Maître Sadikou Ayo Alao, qui affirme que ni le collectif des propriétaires de parcelles concernées ni ses membres n’auraient reçu d’indemnisation après leur expropriation pour cause d’utilité publique.

Face à ces allégations jugées « mensongères » et « malveillantes », la Commission interministérielle chargée du dédommagement a opposé un démenti ferme ce lundi. Par la voix de Victorien D. Kougblénou, elle dénonce une tentative manifeste de manipulation de l’opinion publique, et rappelle que toutes les étapes du processus ont été menées dans le respect des textes en vigueur.

Publicité

La libération du périmètre de 80 hectares à Adounko-Togbin Daho (zone 4, côté nord de la route des Pêches) a été conduite selon les dispositions du Code foncier et domanial de 2013, modifié en 2017. Elle s’est déroulée en deux phases – administrative et judiciaire – et a été clôturée par une ordonnance de la Cour spéciale des affaires foncières, en date du 23 novembre 2023.

Selon la Commission, 140 personnes ont d’ores et déjà été indemnisées à hauteur de 695,1 millions de francs CFA. Quant aux personnes n’ayant pas encore perçu leur indemnité, les fonds correspondants ont été consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDCB), conformément à la loi. Cette consignation, précise la Commission, équivaut légalement à un paiement.

Les intéressés sont donc invités à se rapprocher de la CDCB pour enclencher les démarches nécessaires à la déconsignation. « À ce jour, l’État ne doit rien sur ce périmètre », insiste la Commission, qui appelle à la vigilance face aux tentatives de désinformation. Enfin, le communiqué n’exclut pas de prendre des mesures à l’encontre de ce qu’il qualifie de « manipulation malheureuse » et « préjudiciable » au bon déroulement du processus.