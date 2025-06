Sénégal: Aliou Cissé nommé analyste FIFA pour le Mondial des clubs 2025

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

Son nom reste gravé dans la mémoire des supporters sénégalais comme celui d’un bâtisseur patient et tenace. Aliou Cissé, ancien capitaine puis sélectionneur des Lions, continue de marquer son empreinte dans le football international. Il vient d’être nommé membre du Groupe d’étude technique de la FIFA (Technical Study Group), une cellule chargée d’analyser les performances tactiques et individuelles lors de la Coupe du monde des clubs 2025, qui s’ouvre ce dimanche aux États-Unis. Une reconnaissance méritée pour un technicien qui a fait franchir au Sénégal des paliers historiques.

Une décennie au sommet du football africain

De 2015 à 2025, Cissé a dirigé l’équipe nationale avec une régularité remarquable. Sous son commandement, le Sénégal s’est hissé au premier rang africain du classement FIFA pendant trois années consécutives, un fait inédit pour la sélection. Mais son principal fait d’armes reste la conquête du titre de champion d’Afrique en 2022, un trophée attendu depuis les années 1960, qui avait échappé à plusieurs générations de joueurs talentueux. Finaliste en 2019, il avait déjà démontré la solidité de son projet.

Son mandat, au-delà des trophées, aura été marqué par un attachement profond à la stabilité et à l’identité tactique de l’équipe. Alors que d’autres sélections se noyaient dans les changements de cap, Cissé a maintenu une continuité dans les choix et dans le style, misant sur une défense rigoureuse, un bloc discipliné, et un engagement collectif sans faille. Il a bâti une équipe difficile à battre, plus que spectaculaire, mais d’une efficacité redoutable.

Une expertise au service du football mondial

En rejoignant le Groupe d’étude technique de la FIFA, Aliou Cissé entre dans un cercle où se croisent d’anciens entraîneurs et tacticiens d’élite, choisis pour leur capacité à décrypter le jeu au plus haut niveau. À ce poste, il sera chargé de fournir des analyses approfondies des systèmes de jeu, des performances individuelles, et des évolutions tactiques observées pendant la compétition.

Cette mission intervient dans un moment où la FIFA cherche à affiner ses outils d’analyse, notamment dans la perspective de moderniser ses formations et d’enrichir les bases de données techniques à disposition des fédérations. L’expérience de Cissé, forgée au fil de deux Coupes du monde, d’une dizaine de campagnes continentales et d’innombrables matches sous tension, constitue un atout précieux. Il rejoint ainsi d’autres figures du continent africain qui exportent leur savoir-faire au sein des grandes instances du football.

Une reconversion cohérente pour un homme de terrain

Si certains techniciens s’égarent après la sélection, entre projets précaires et carrières brouillonnes, Aliou Cissé opte pour une trajectoire réfléchie. Cette nomination représente une évolution naturelle, non pas vers les bancs de clubs exotiques, mais vers la réflexion stratégique sur le jeu. Un rôle qui lui correspond, lui qui avait déjà, à la tête des Lions, commencé à documenter ses méthodes et à conseiller discrètement des entraîneurs plus jeunes.

Pour beaucoup de Sénégalais, cette reconnaissance par la FIFA est plus qu’un hommage : c’est une validation internationale de ce que Cissé a incarné pendant dix ans. Il n’était pas seulement un sélectionneur à succès ; il était le visage d’une nouvelle ambition nationale, rigoureuse, cohérente et enracinée. Désormais, c’est sur les tribunes techniques et les bancs d’analyse que l’on retrouvera ce regard calme et concentré. Avec la même détermination, mais une mission nouvelle : observer le football mondial avec les yeux de ceux qui l’ont vécu au plus haut niveau, et contribuer à sa lecture intelligente.