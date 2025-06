Sénégal : Bonne nouvelle pour les Lionnes pour l’Afrobasket

À quelques semaines du coup d’envoi de l’Afrobasket 2025, prévu en Côte d’Ivoire, les Lionnes du Sénégal entrent dans une phase cruciale de leur préparation. Une présélection élargie a été convoquée à Dakar à partir du 25 juin, avec l’objectif de bâtir une équipe à la fois compétitive et cohérente. Parmi les joueuses attendues, Léna Timéra suscite un intérêt particulier. Longtemps absente du groupe pour des raisons réglementaires, elle pourra désormais enfiler le maillot national sans contrainte. Son intégration arrive à un moment clé, alors que le staff cherche à consolider les lignes extérieures avec de l’expérience, de la lucidité et un bon sens du tempo.

La joueuse de 30 ans, formée en France mais issue de parents sénégalais, apporte un profil rare : lucide dans les transitions, précise dans le tir mi-distance, et dotée d’un mental forgé par les compétitions européennes. Sa présence dans le groupe va au-delà d’un simple ajustement technique ; elle offre un supplément d’âme, une preuve que la ténacité peut aussi se jouer en coulisses.

Une barrière levée après des années d’attente

Jusqu’à présent, la réglementation de la FIBA imposait à chaque équipe de ne pouvoir aligner qu’une seule joueuse considérée comme « naturalisée ». Dans le cas du Sénégal, ce statut était déjà occupé par Cierra Dillard, ce qui bloquait mécaniquement la participation de Timéra, malgré son attachement au pays. Cette contrainte, vécue comme un frein par plusieurs fédérations africaines, a suscité débats et incompréhensions.

La Fédération sénégalaise de basketball a poursuivi les démarches pour faire reconnaître la légitimité de sa sélection. Cette persévérance a porté ses fruits : la FIBA a officiellement levé l’obstacle, validant définitivement l’éligibilité de Timéra pour les futures compétitions. Ce déblocage représente un tournant pour les joueuses de double culture, souvent partagées entre leur pays de naissance et celui de leurs racines, et dont la volonté d’engagement se heurtait parfois à des verrous administratifs.

Un signal positif à quelques jours d’un nouveau défi

Le feu vert accordé à Léna Timéra ne résout pas tous les défis des Lionnes, mais il envoie un signal fort : celui d’une équipe qui avance avec méthode, tout en élargissant son champ de ressources. Dans un championnat continental toujours plus disputé, chaque profil compte. Et l’apport de joueuses expérimentées, capables de s’intégrer rapidement à une dynamique collective, peut faire la différence dans les moments décisifs.

Pour les supporters, c’est aussi une belle opportunité de découvrir une nouvelle figure au sein d’un groupe qui combine désormais jeunesse et maturité. Pour la sélectionneuse et son staff, c’est une pièce supplémentaire à positionner dans un puzzle tactique qui ne laisse aucune place à l’improvisation. Les regards sont désormais tournés vers la suite de la préparation, mais une chose est sûre : cette autorisation ouvre une fenêtre que l’équipe nationale compte bien transformer en avantage compétitif.