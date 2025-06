Sénégal : L’Union européenne lève sa surveillance financière renforcée

Photo : DR

Il y a moins d’un an, le nom du Sénégal figurait encore sur les registres du Groupe d’action financière (GAFI), signalé comme pays à risques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette désignation, également appelée « grey list », traduisait un manque de conformité avec les normes internationales. Mais en octobre 2024, après plusieurs cycles d’évaluation et la mise en œuvre de réformes techniques et juridiques, le pays a été retiré de cette liste. Une reconnaissance qui a préparé le terrain à une autre décision d’envergure.

Bruxelles supprime le Sénégal de sa liste noire

Le 10 juin 2025, la Commission européenne a franchi une nouvelle étape en publiant la révision officielle de son règlement délégué dans le cadre de la 4e directive anti-blanchiment. Dans ce document, le Sénégal ne figure plus parmi les juridictions jugées à haut risque. Concrètement, cela signifie que les institutions financières européennes ne seront plus tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées pour les opérations impliquant des partenaires sénégalais. Le pays est désormais considéré comme suffisamment fiable pour ne plus faire l’objet de suspicions systématiques.

Cette évolution résulte d’un travail soutenu de restructuration législative et institutionnelle engagé par Dakar. Des outils de traçabilité plus performants ont été instaurés, les capacités des cellules de renseignement financier renforcées, et les dispositifs de coopération entre administrations améliorés. Ces efforts ont été jugés suffisants tant par le GAFI que par les autorités européennes, qui ont levé les barrières successives à l’intégration financière du Sénégal sur les marchés internationaux.

Opportunités nouvelles pour les échanges et les investisseurs

Au-delà des implications techniques, ce retrait a des effets concrets pour les acteurs économiques sénégalais. Les entreprises opérant à l’international devraient voir leurs démarches simplifiées, notamment pour l’ouverture de comptes, l’accès aux crédits ou la signature de contrats avec des entités européennes. Les institutions bancaires basées à Dakar pourront renforcer leurs liens avec des partenaires de la zone euro, sans surcoûts réglementaires ni suspicions systématiques.

Ce gain de confiance pourrait aussi encourager les investisseurs institutionnels à reconsidérer le marché sénégalais. Dans un contexte mondial marqué par la recherche de nouveaux relais de croissance, le signal envoyé par l’Union européenne constitue un appui diplomatique de poids, surtout à un moment où le pays cherche à diversifier ses partenariats économiques. Cette décision ouvre également la voie à un élargissement du champ d’action des fintechs, banques en ligne et plateformes de paiement souhaitant intégrer l’écosystème régional.

Un virage stratégique dans la gouvernance économique

Le chemin parcouru par le Sénégal dans ce domaine n’est pas anodin. Il reflète une volonté politique de réorienter la gouvernance financière vers plus de rigueur, à une période où les enjeux liés à la transparence deviennent décisifs pour l’accès aux financements extérieurs. Cette amélioration du profil de risque national pourrait également se répercuter positivement sur les notations souveraines et le coût de la dette publique.

Mais au-delà des indicateurs économiques, c’est aussi une question de réputation. Être identifié comme un État fiable sur le plan financier est aujourd’hui un levier d’influence. Le retrait de cette liste n’efface pas les défis à venir, notamment la persistance de certaines vulnérabilités internes, mais il marque une transition importante. Il appartient désormais aux autorités de capitaliser sur ce signal positif pour en faire un outil de transformation durable.