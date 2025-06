Sénégal : Siteu fera face à l’empereur des arènes ce 28 juin

image d'illustration/Christian Bobst

Initialement prévu pour le 13 juin, le face-à-face entre Siteu et Balla Gaye 2 a été reporté au 28 juin. C’est à cette nouvelle date que les deux figures de la lutte sénégalaise s’expliqueront devant le public. Albourakh Events, structure promotrice du combat, a confirmé que Siteu sera bel et bien présent, lui qui séjourne actuellement à Los Angeles. Ce duel verbal s’annonce déjà tendu, comme en témoignent les premières déclarations de Siteu, qui promet une pression intense sur son futur adversaire.

Siteu défie l’Empereur sans retenue

Sûr de sa forme et de ses précédents exploits, le lutteur de Lansar n’a pas mâché ses mots. Pour lui, affronter Balla Gaye 2 ne serait qu’une formalité. Il le juge moins coriace que Lac 2, contre qui il a déjà mené un combat très disputé. “Balla Gaye est indiscipliné, je vais l’éprouver pendant dix minutes comme il ne l’a jamais été”, a-t-il lâché, jetant ainsi de l’huile sur le feu à l’approche de leur confrontation.

Balla Gaye 2, un statut à défendre

Sacré Empereur des arènes après sa victoire éclatante contre Tapha Tine le 21 juillet 2024, Balla Gaye 2 reste une référence incontournable de la lutte. Son titre en poche, il cristallise les convoitises des challengers qui veulent le détrôner. Siteu ne fait pas exception, mais pour y parvenir, il devra d’abord se montrer à la hauteur lors de ce face-à-face du 28 juin, prélude d’un affrontement physique qui promet d’être monumental.

Ce combat symbolise bien plus qu’un simple choc entre deux lutteurs. Il représente un passage de témoin possible, un duel de générations, et surtout, une lutte pour le trône dans une arène où chaque parole, chaque geste et chaque victoire écrivent la légende.