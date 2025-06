Sénégal : Un infirmier accusé de meurtre

Un drame inattendu secoue la quiétude du village de Temento, dans le département de Vélingara, où un opérateur économique a trouvé la mort, dans des circonstances tragiques, au cœur d’un différend encore nébuleux. Fait marquant : le principal suspect n’est autre qu’un infirmier en poste dans la région. Cette affaire survient quelques jours seulement après l’assassinat, dans la nuit du 20 au 21 mai 2025, d’un autre infirmier — chef de poste à Arafat, une localité relevant du district sanitaire de Koungheul. Ce double choc, à quelques jours d’intervalle, ravive les tensions autour de la régulation de la profession et de la sécurité dans les zones rurales.

Un soignant au cœur d’un acte criminel

La présence d’un infirmier parmi les suspects d’un homicide bouleverse profondément l’opinion. Le meurtre présumé de l’opérateur économique à Temento ne serait pas l’œuvre d’un inconnu : les premiers éléments de l’enquête orientent les soupçons vers un agent de santé supposé au service de la vie. Cette inversion troublante du rôle de soignant à celui d’agresseur choque autant qu’elle questionne. Il ne s’agit pas simplement d’un fait divers isolé, mais d’un épisode qui fissure la confiance accordée aux figures médicales dans des zones où leur rôle est souvent vital.

Alors que la victime de Temento tentait apparemment de résoudre un différend, les faits ont dégénéré jusqu’à l’irréparable. L’implication présumée d’un infirmier dans cette tragédie fait écho à celle survenue quelques jours plus tôt : le meurtre d’un autre agent de santé, cette fois victime, dans une autre région du pays. Deux visages opposés d’un même drame : l’un tué, l’autre accusé de tuer.

Les syndicats appellent à la vigilance et à l’encadrement

Face à l’émotion et à la confusion, les syndicats du secteur de la santé tentent de poser des garde-fous. Tout en réclamant que la justice suive son cours sans précipitation, ils rappellent la nécessité d’éviter tout jugement hâtif, afin de ne pas ternir durablement l’image d’un corps déjà fragilisé. Certains responsables, à l’image du syndicaliste Issa Guèye, joint par la radio SudFm, appellent à la création d’un ordre des infirmiers, estimant qu’un organe de régulation permettrait de mieux encadrer les pratiques, prévenir les dérives, et surtout faire émerger un esprit de responsabilité collective.

Cette suggestion met en lumière un vide institutionnel souvent dénoncé : à la différence des médecins ou des pharmaciens, les infirmiers au Sénégal n’ont pas d’ordre professionnel chargé d’assurer une veille éthique et déontologique. Dans les zones éloignées où les agents de santé sont souvent livrés à eux-mêmes, ce manque peut avoir des conséquences imprévisibles.

Une double alerte pour le système sanitaire

L’onde de choc provoquée par ces deux affaires successives oblige à une réflexion plus large sur les conditions d’exercice des soignants. Qu’il s’agisse de la violence subie par un infirmier ou de celle infligée par un autre, les signaux sont alarmants. Le système sanitaire rural semble pris dans un étau entre surcharge, isolement et absence de contrôle suffisant. La fonction soignante, dans ce contexte, devient vulnérable à des pressions, des tensions communautaires et parfois, à des dérapages tragiques.

Le Sénégal, en pleine réorganisation de ses institutions publiques, est désormais confronté à une urgence silencieuse : celle d’assurer à ses agents de santé un environnement sûr, encadré, surveillé. Tant pour leur permettre d’exercer leur métier dignement que pour garantir aux populations un accès à des soins protégés des débordements. L’affaire de Temento n’est pas un simple fait divers, c’est un signal d’alarme.