Sénégal : Une partie du pays en vigilance pour orage, Mbacké touché

Photo d'illustration : Pixabay

Les villages de Kawsara Fall et Darou Rahmane Fall, situés dans le département de Mbacké, ont été fortement éprouvés dans la nuit du 11 au 12 juin, à la suite d’un violent épisode orageux nous rapporte Le Soleil. Rafales de vent et pluies diluviennes ont laissé derrière eux un paysage dévasté : des dizaines d’habitations sans toit, des clôtures effondrées et des poteaux électriques abattus. Le chef du village, Serigne Lamp Fall, a décrit une scène de désolation où même les abris traditionnels en paille n’ont pas résisté à la violence des vents.

Dans plusieurs concessions, les toitures métalliques ont été arrachées, exposant les familles aux intempéries, tandis que les infrastructures électriques effondrées plongent certains foyers dans l’obscurité. La fragilité des bâtiments en zone rurale, souvent faits de matériaux légers ou précaires, a amplifié l’impact de ces intempéries.

Alerte nationale de l’ANACIM

Ces événements surviennent alors que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte sur la probabilité d’épisodes pluvio-orageux intenses sur une grande partie du territoire national. Cette alerte couvre une période critique allant de mercredi après-midi jusqu’au dimanche matin. L’ANACIM appelle les populations à la prudence, particulièrement dans les zones où les sols sont déjà saturés ou les installations vulnérables.

Ces prévisions mettent en lumière les risques croissants liés aux changements climatiques, qui rendent les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus violents. Le nord, le centre et certaines zones côtières sont en ligne de mire pour les jours à venir, avec un risque accru d’inondations soudaines, de chutes d’arbres et de coupures d’électricité.

Un défi pour les autorités locales

Face à cette situation, les autorités administratives et les services techniques sont interpellés sur la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et de réponse rapide. À Mbacké, aucune victime humaine n’a été rapportée pour l’instant, mais les pertes matérielles sont importantes et nécessiteront un accompagnement ciblé. Les populations touchées attendent une intervention rapide pour la réhabilitation des logements, la restauration de l’électricité et la sécurisation des infrastructures.

Le cas de Mbacké illustre les défis que devront relever de nombreuses localités durant l’hivernage. Il interpelle également sur l’urgence d’anticiper les effets des intempéries, notamment par des plans de contingence adaptés et une communication préventive efficace, afin de limiter les dégâts et préserver les vies.