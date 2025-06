USA – Canada : la tension monte une nouvelle fois

Donald Trump. Photo : DR

Les tensions économiques entre Washington et Ottawa ne datent pas d’hier. Dès le premier passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, le climat commercial s’était alourdi. L’imposition de taxes sur l’acier et l’aluminium en provenance du Canada avait déclenché une vive réaction, marquant le début d’une série de confrontations. Aujourd’hui, alors qu’il est revenu sur le devant de la scène, il a multiplié les déclarations provocatrices, allant jusqu’à évoquer l’idée que le Canada pourrait être intégré aux États-Unis, une sortie qui a profondément choqué l’opinion canadienne. Ces épisodes ont laissé une empreinte durable, nourrissant une atmosphère de défiance entre deux partenaires pourtant liés par une histoire commune et d’importants échanges commerciaux.

La taxe numérique : un nouveau point de rupture

Ce vendredi, Donald Trump, via son réseau Truth Social, a brusquement interrompu toutes les négociations commerciales en cours avec Ottawa, invoquant comme cause la mise en place d’une taxe canadienne ciblant les services numériques. Cette mesure, perçue par les États-Unis comme une attaque économique directe contre leurs entreprises technologiques, a été qualifiée par Trump de provocation inacceptable. Par conséquent, il a annoncé la suspension immédiate des discussions commerciales bilatérales et prévenu qu’il imposerait dans la semaine prochaine des droits de douane supplémentaires sur les produits canadiens destinés au marché américain.

Publicité

Des tensions aux conséquences tangibles

Ce nouvel épisode montre l’usage croissant des mesures tarifaires comme moyen de pression politique. En cherchant à taxer les revenus générés localement par les grandes plateformes numériques étrangères, le Canada voulait avant tout rééquilibrer la fiscalité autour d’un secteur en pleine expansion. Pourtant, cette décision a été interprétée à Washington comme une remise en cause inacceptable des intérêts américains. L’annonce de Trump rappelle que, sous sa présidence, le commerce bilatéral peut rapidement basculer vers une posture conflictuelle, où la suspension des négociations et la menace de surtaxes deviennent des outils de confrontation.

Une incertitude renforcée pour le commerce bilatéral

Cette montée des tensions survient au moment où les accords commerciaux nord-américains, tels que l’USMCA, sont censés garantir une coopération économique fluide entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La décision américaine risque de fragiliser ce cadre en introduisant des obstacles imprévus qui compliquent la circulation des biens et services. Pour les entreprises canadiennes, notamment dans le secteur numérique, cela représente un risque financier et stratégique important, remettant en question leur accès au plus grand marché mondial voisin. La relation commerciale entre les deux pays apparaît donc à nouveau sous le signe de l’incertitude, avec peu de perspectives immédiates d’apaisement.

À travers ce nouveau conflit, se dessine une réalité politique où les choix économiques sont également des prises de position sur l’équilibre des forces entre alliés. Tandis que le Canada cherche à affirmer son autonomie fiscale et économique, les États-Unis, sous l’influence de figures comme Trump, semblent privilégier une stratégie de fermeté, qui pourrait compliquer durablement leur partenariat. Le fragile équilibre nord-américain est ainsi soumis à rude épreuve géopolitique marquée par la montée des nationalismes économiques.