USA : Elon Musk veut créer un parti politique pour contrer Trump

Le divorce entre Donald Trump et Elon Musk semble consommé. Autrefois perçus comme proches sur certaines orientations politiques et économiques, les deux figures les plus médiatisées des États-Unis sont désormais en désaccord ouvert. Après avoir quitté le DOGE, le patron de Tesla a pris ses distances avec le président américain. Musk a notamment critiqué vivement une loi sur les dépenses publiques pilotée par l’administration Trump.

Ce lundi 30 juin, Elon Musk s’est exprimé sur ce projet de loi et il n’a pas mâché ses mots. Sur le réseau social X, il a qualifié la situation actuelle de preuve que « les États-Unis sont gouvernés par un parti unique » qu’il a ironiquement surnommé le Porky Pig Party. Au cœur de cette sortie, un texte de loi visant à relever le plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars. Pour Musk, ce projet reflète une politique budgétaire qu’il juge irresponsable. Selon lui, une telle décision pénalise les générations futures et prouve l’absence d’une véritable alternative politique crédible.

« Il est temps de créer un nouveau parti qui se soucie vraiment des citoyens », a-t-il écrit, appelant à repenser en profondeur le système partisan américain. Cette sortie publique d’Elon Musk intervient dans un climat politique tendu. Pour les observateurs, ce divorce politique entre deux personnalités aussi influentes pourrait entraîner des changements dans le paysage politique américain. La proposition de Musk de créer un nouveau parti peut sembler irréaliste dans l’immédiat, mais elle traduit une frustration croissante envers les partis traditionnels. Reste à voir jusqu’où ira le boss de Tesla.