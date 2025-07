Gaz au Maghreb : ce pays conserve sa place dans un classement mondial

Image by tuproyecto from Pixabay

L’Algérie connaît actuellement une période de prospérité exceptionnelle, grâce à l’exploitation intensive de ses ressources énergétiques. Cette croissance remarquable repose principalement sur l’exportation massive d’hydrocarbures, générant des revenus considérables qui transforment l’économie nationale.

Désormais, le pays s’affirme comme un acteur énergétique incontournable sur la scène internationale. En effet, l’Algérie a su tirer parti des tensions énergétiques mondiales pour renforcer sa position. Le pays s’est imposé comme une alternative crédible aux approvisionnements russes, notamment pour les nations européennes méridionales.

Partenariats stratégiques avec l’Europe du Sud

Les relations énergétiques entre l’Algérie et l’Europe du Sud se sont considérablement renforcées ces dernières années. L’Espagne et l’Italie sont parmi les principaux bénéficiaires de cette coopération approfondie, recevant d’importants volumes de gaz naturel via les infrastructures de transport existantes.

Les investissements conjoints dans les infrastructures gazières témoignent de cette collaboration fructueuse. Les projets de gazoducs et les installations de gaz naturel liquéfié constituent des piliers essentiels de cette coopération énergétique euro-méditerranéenne, créant des liens économiques durables entre les deux rives de la Méditerranée.

Positionnement mondial et perspectives d’avenir

Avec une production de 94,7 milliards de mètres cubes en 2024, l’Algérie maintient fermement sa dixième position mondiale parmi les producteurs de gaz naturel. Cette performance s’inscrit dans un marché global en expansion, où la production mondiale a progressé de 1,2% pour atteindre 4,124 trillions de mètres cubes. Les défis futurs nécessiteront des investissements massifs dans la modernisation des équipements et l’exploration de nouveaux gisements pour consolider cette position stratégique.

Classement des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel en 2024 :