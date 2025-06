WhatsApp : les dernières nouveautés

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Lancée en 2009, WhatsApp s’est rapidement imposée comme une référence dans le paysage numérique mondial. Grâce à sa simplicité d’utilisation, son modèle sans publicité et son chiffrement de bout en bout, elle a su conquérir un public très large, allant des particuliers aux professionnels. Aujourd’hui intégrée à l’écosystème de Meta, l’application de messagerie est utilisée par plus de deux milliards de personnes dans le monde, devenant bien plus qu’un simple outil de discussion : un canal de partage, de coordination et d’expression quotidienne. Pour maintenir cette position centrale, la plateforme déploie régulièrement de nouvelles fonctions destinées à enrichir l’expérience utilisateur.

De nouvelles options pour dynamiser les échanges

La mise à jour du mois de juin introduit plusieurs ajouts destinés à rendre les conversations plus interactives. Parmi les éléments les plus visibles figurent les emojis animés, disponibles désormais dans toutes les discussions. Certains classiques, comme le cœur rouge ou le clin d’œil, s’animent à l’envoi, apportant une touche de mouvement et d’expressivité à chaque message.

Autre nouveauté : la possibilité de créer des stickers animés à partir de vidéos personnelles. Une fonctionnalité qui s’adresse particulièrement aux utilisateurs adeptes de contenus personnalisés. WhatsApp réintègre également les stickers d’avatars sociaux, des images qui combinent l’avatar de l’utilisateur et celui d’un contact dans une même illustration. Ces derniers ne peuvent toutefois être utilisés que dans les conversations privées.

Des outils pensés pour mieux organiser les échanges

L’application apporte aussi des améliorations sur le plan fonctionnel. Il est désormais possible de créer un groupe sans y ajouter de membres immédiatement. Cette option permet de préparer l’espace de discussion à l’avance, en définissant un nom, une image et un lien d’invitation avant l’ajout effectif des participants. Une approche utile notamment pour les événements ou projets collaboratifs.

En matière de partage de contenus, les utilisateurs peuvent joindre plusieurs photos ou vidéos en y associant une légende commune, ce qui facilite la contextualisation. Pour les appels vidéo, six nouveaux effets visuels et filtres font leur apparition, ajoutant une couche supplémentaire de personnalisation aux échanges.

Des canaux plus interactifs et une meilleure gestion des contenus

La section “Mises à jour”, qui regroupe les canaux d’information, bénéficie elle aussi de nouveautés. Les administrateurs peuvent désormais créer des sondages illustrés, avec une image associée à chaque option de réponse. Cela permet de rendre les enquêtes plus visuelles et engageantes.

Il est également possible de mettre certains contenus en favori, facilitant leur accès ultérieur. Côté statuts, les utilisateurs ont la possibilité de mentionner un groupe entier, une fonction qui envoie une notification à tous les membres concernés. Ce type de mention renforce la visibilité des publications, notamment dans un cadre communautaire ou associatif.