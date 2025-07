Agriculture au Maghreb : la BAD débloque 100 millions d’euros

L’agriculture joue un rôle clé dans l’économie marocaine, contribuant à environ 14 % du produit intérieur brut du pays. Ce secteur varié repose sur une large gamme de cultures, incluant des céréales comme le blé et l’orge, des agrumes tels que les oranges et les clémentines, ainsi que des olives et des fruits à noyau comme les amandes, les pommes et les abricots.

Face aux défis actuels et à la nécessité de maintenir la rentabilité de cette activité essentielle, le Maroc se tourne vers l’optimisation et la modernisation de ses pratiques agricoles pour assurer la durabilité de ce secteur vital. Cette volonté de transformation se concrétise par l’obtention d’un soutien financier de la part de la Banque africaine de développement (BAD).

Un investissement stratégique de 100 millions d’euros

En effet, celle-ci a confirmé le déblocage de 100 millions d’euros. Une somme allouée au Programme d’appui à l’agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes (PAASIFEJ). Une initiative ambitieuse qui vise à créer des opportunités économiques durables pour les populations rurales marginalisées tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale.

L’architecture du projet privilégie le développement de l’entrepreneuriat rural féminin et juvénile à travers l’établissement de mécanismes financiers adaptés et le renforcement des dispositifs d’accompagnement technique. L’accent est mis sur l’amélioration des compétences et l’accroissement de la productivité, favorisant l’émergence d’entrepreneures dans les secteurs agricole, para-agricole, de transformation et numérique.

Alignement avec les stratégies nationales de développement

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des politiques publiques marocaines, notamment la stratégie Génération Green 2020-2030 et le Programme national d’agriculture solidaire. Selon Achraf Tarsim, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement, ce financement permet un accompagnement progressif vers « une agriculture moderne, inclusive et résiliente » capable de révéler le potentiel des acteurs ruraux souhaitant innover et créer de la valeur sur leurs territoires.