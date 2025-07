Armement au Maghreb : bataille entre deux géants pour obtenir un marché

Un Embraer KC-390. Photo DR

Le Maroc confirme son ambition de se hisser parmi les puissances régionales les mieux équipées sur le plan militaire. Ces derniers mois, Rabat a lancé plusieurs initiatives pour renouveler son arsenal, avec un intérêt particulier pour le transport aérien tactique, un maillon essentiel de la logistique et de la projection des forces.

Dans cette dynamique, le royaume examine avec attention deux propositions émanant de leaders mondiaux de l’aéronautique. D’un côté, l’avionneur brésilien Embraer a soumis l’offre de son KC-390 Millennium, un appareil récent qui mise sur la technologie de pointe et la polyvalence. Cet avion est conçu pour transporter troupes, matériel et ravitaillement sur des théâtres d’opération variés. Son architecture moderne et sa capacité de charge en font un concurrent sérieux.

Publicité

De l’autre côté, l’américain Lockheed Martin entend capitaliser sur la relation historique qu’il entretient avec les Forces Armées Royales. Le constructeur propose le C-130J Super Hercules, une version modernisée du célèbre C-130. Ce modèle présente un avantage de continuité. En effet, les équipages marocains sont déjà formés à ses prédécesseurs, ce qui faciliterait l’intégration et la prise en main rapide.

Au-delà de l’aspect purement opérationnel, ce projet d’acquisition s’inscrit dans une réflexion globale portée par Rabat. Les autorités marocaines veulent renforcer la résilience de leurs capacités logistiques et encourager le transfert de compétences technologiques. Le choix entre ces deux avions influencera donc non seulement les capacités de transport de l’armée, mais aussi la stratégie industrielle nationale.

La décision finale n’a pas encore été annoncée, et plusieurs facteurs sont en cours d’analyse : coût, délais de livraison, maintenance, accompagnement technique, ou encore perspectives de collaboration industrielle. Ce marché est suivi de près par les acteurs du secteur, car il symbolise la montée en puissance du Maroc dans l’industrie de défense. À travers cet investissement, le pays entend consolider sa souveraineté opérationnelle et continuer d’adapter ses moyens aux défis contemporains, qu’il s’agisse de missions humanitaires, d’appui logistique ou de projection rapide de forces. Les prochains mois permettront de connaître l’issue de ce duel entre Embraer et Lockheed Martin, deux géants qui savent l’importance stratégique de ce contrat.