Arnaqué par un brouteur, il pensait épouser une ancienne miss

Derrière un écran, un faux sourire peut devenir une arme. Les brouteurs, ces escrocs du numérique, se servent d’identités volées pour ferrer des victimes crédules. Usurpant souvent les profils de personnalités connues ou de jeunes femmes vulnérables, ils nourrissent des relations fictives avec une redoutable précision émotionnelle. Leur objectif n’est pas l’amour, mais l’argent. Pour Michel, un retraité belge de 70 ans, cette illusion numérique s’est transformée en descente aux enfers. Persuadé de vivre une histoire d’amour sincère avec une ancienne reine de beauté, il s’est retrouvé face à une réalité brutale.

Quand la fiction prend le pas sur le réel

Tout commence par une rencontre virtuelle, apparemment anodine, comme le rapporte le site 7sur7, qui détaille les mécanismes de cette escroquerie sentimentale. La femme se présente comme Sophie Vouzelaud, ex-Miss Limousin, connue pour son engagement et sa surdité. Elle partage des confidences bouleversantes, évoquant même une perte de grossesse. Michel, touché, s’investit affectivement et financièrement. À mesure que la relation s’épaissit, les demandes d’argent s’enchaînent. Plus de 30 000 euros quittent ses comptes, avec l’espoir de construire un futur commun.

Un jour, convaincu qu’il est temps de franchir un cap, Michel fait ses valises. Direction : une petite commune près de Limoges, où vit la véritable Sophie. Il se présente chez elle en pensant rencontrer enfin sa compagne. À la porte, ce n’est pas elle, mais Fabien, son compagnon, qui l’accueille. Le ton n’est pas à l’agression : surpris, Fabien filme l’échange et tente d’expliquer à Michel qu’il a été trompé. L’homme, visiblement désorienté, réalise lentement qu’il a été victime d’une supercherie.

Une scène pathétique et une désillusion amère

La scène n’a rien d’une confrontation classique : pas de cris, juste un choc silencieux. Michel comprend, en croisant le regard du couple, que tout ce qu’il croyait vrai n’était qu’un décor mensonger. Hors caméra, il murmure son amertume, honteux mais lucide. L’ancienne miss, alertée par la situation, lui adresse quelques mots de soutien. Elle lui conseille de se tourner vers la police et de réunir les preuves de l’arnaque dont il a été victime.

Ce cas, bien que saisissant, n’est malheureusement pas rare. Les escroqueries sentimentales prolifèrent, en particulier auprès des personnes âgées, souvent en quête d’écoute et de lien. Elles montrent à quel point les émotions peuvent être instrumentalisées à des fins lucratives. La solitude, devient donc une faille exploitée. Et derrière le masque d’un amour digital, se cachent souvent des mains avides, prêtes à vider des comptes, pas à remplir des cœurs.