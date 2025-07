Autoroute au Maghreb : important investissement pour désenclaver une région

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique d’aménagement du territoire. Les autorités ont validé la création de la toute première autoroute de la région de Drâa-Tafilalet. Cette infrastructure, qui s’étendra sur plus de 90 kilomètres, ambitionne de mieux relier cette zone aux régions voisines et de réduire l’isolement de nombreuses localités de l’intérieur du pays.

Le tracé de la future autoroute a été conçu pour s’adapter aux reliefs complexes de Drâa-Tafilalet, réputée pour son paysage montagneux et désertique. Les ingénieurs et techniciens mobilisés sur ce projet devront concilier respect de l’environnement et exigences techniques afin de garantir la sécurité des usagers et la qualité de l’ouvrage.

La construction s’inscrira dans une approche partenariale. Plusieurs ministères, des établissements publics et des acteurs privés uniront leurs efforts et leurs financements. Ce modèle de collaboration est déjà utilisé dans d’autres grands chantiers d’infrastructures marocains.

Derrière cette initiative, les autorités entendent stimuler le développement économique et touristique de Drâa-Tafilalet. Mieux desservir la région permettra de faciliter la circulation des marchandises et de soutenir l’activité des petites entreprises locales. Le projet devrait également créer des emplois pendant les travaux et après la mise en service de l’axe routier.