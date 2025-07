Bénin : Après le Sofitel, deux nouveaux hôtels de luxe bientôt érigés à Cotonou

Photo : DR

Avec l’ouverture du Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa en septembre 2024, le Bénin a franchi un cap dans sa volonté d’ériger la capitale économique en destination de prestige. Un an plus tard, la dynamique s’accélère : deux complexes hôteliers d’envergure internationale verront prochainement le jour à Akpakpa, en bordure d’océan, dans le cadre d’une stratégie soutenue de valorisation du potentiel balnéaire du pays.

Ces infrastructures hôtelières, dévoilées lors du dernier Conseil des ministres, seront portées par le groupe ROTANA. Un hôtel quatre étoiles Rotana Hotels Resorts, prévu sur 8,6 hectares, comptera 102 chambres, six villas de luxe, un spa, des restaurants haut de gamme, des piscines panoramiques, des équipements sportifs et des salles de conférence multifonctionnelles. Un second établissement, de la gamme EDGE by Rotana, s’étendra sur 5,4 hectares avec une capacité de 80 chambres, enrichie d’installations modernes : espaces bien-être, commerces, restaurants, salles de réunion et lieux de détente.

Pour garantir la qualité architecturale et technique des ouvrages, le gouvernement a engagé un cabinet international de référence pour assurer la maîtrise d’œuvre complète, depuis la conception jusqu’à la livraison. Les travaux, qui s’échelonneront sur une période de 30 mois, devraient générer des centaines d’emplois directs et indirects, tant dans le bâtiment que dans les services liés à l’hôtellerie et au commerce.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de transformation de la ville de Cotonou en pôle touristique régional. Elle prolonge le positionnement haut de gamme amorcé avec le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, inauguré en 2024 sur un domaine de 29 hectares. Ce joyau de l’hôtellerie de luxe offre à ses clients un spa de 1 000 m², des installations de pointe et un service inspiré du savoir-faire français, alliant élégance et enracinement local.