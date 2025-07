Bénin: Diane Boko Gnanguènon expose sa satisfaction au sujet de la collaboration GIZ/Parlement

La journée du lundi 28 Juillet 2025 a été aussi meublée par l’audience accordée à madame Diane Boko Gnanguènon reçue par Louis Gbehounou Vlavonou dans le cadre de l’évaluation de la relation GIZ/Assemblée nationale en ce qui concerne la mise en œuvre du programme « Champ transparence et recevabilité ».

Un tête-à-tête pas loin des objectifs de l’atelier sur l’appropriation et l’exploitation des rapports d’exécution du budget de l’État, lesquels objectifs ont été le fruit de la coopération entre le GIZ et Parlement béninois pour parvenir à des approches de contrôle rigoureux pour des gestions financières civilisées. Une occasion pour les deux personnalités de s’accorder sur le fait que les fruits ont tenu la promesse des fleurs même s’il ne s’agit pas d’une perfection à vie. D’où la grande satisfaction de l’hôte du président Vlavonou et qui a confirmé à l’opinion ses attentes comblées pour avoir été d’une utilité dans les approches de réforme qui ont aidé à l’amélioration du contrôle budgétaire par le Parlement.

Propos luminaires de madame Diane Gnanguènon à sortie de l’audience

« Au cours de cette audience très spéciale, nous avons présenté au Président de l’Assemblée nationale la structure de coordination qui intervient au niveau du Projet REForme.

Moi, je vais partir de la GIZ dans quelques semaines. Ce départ pour d’autres fronts a engendré un ajustement des responsabilités en interne. Monsieur Barboza prendra les rênes de la coordination, avec un de mes collaborateurs qui assurera la coordination du champ d’action. Il était donc de bon ton que nous venions en parler à notre partenaire qu’est l’Assemblée nationale, et à travers elle, au Président de l’institution parlementaire qu’il est.

Nous l’avons surtout rassuré que ces changements ne vont pas induire de perturbations dans la mise en œuvre du partenariat qui lie la GIZ et le Parlement béninois.

Le Projet REForme tient à ses engagements vis-à-vis de l’Assemblée nationale, par rapport aux activités qui ont été déjà planifiées tant avec l’Unaceb qu’avec la Commission des finances et des échanges…

Je pars très satisfaite et heureuse d’avoir contribué à obtenir des résultats tangibles dans le contrôle budgétaire. J’ai entendu beaucoup de députés témoigner leur satisfaction par rapport aux différents appuis apportés par la GIZ. Cela me réconforte et prouve que j’ai contribué à quelque chose. »

