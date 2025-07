Bénin : Il paie la dot de sa fiancée avec de l’argent détourné et risque gros

Le mariage n’aura pas lieu. Présenté mardi 22 juillet 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), un jeune homme, membre d’une église évangélique, répond de faits d’escroquerie par voie électronique. Le ministère public a requis contre lui quatre ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende.

Selon l’accusation, le prévenu aurait usurpé l’identité du comptable de son ancien tuteur afin d’extorquer une importante somme d’argent. Profitant de la similarité de son nom avec celui du véritable comptable de la mère du plaignant, il a convaincu ce dernier de lui transférer par mobile money la somme de 1 300 000 francs CFA. Une fois l’opération réalisée, il aurait coupé tout contact avec la victime, refusant par la suite de restituer les fonds malgré les multiples relances.

Les faits remontent à mai 2025 à Cotonou. À la barre, le mis en cause a reconnu avoir utilisé l’argent pour organiser la dot de sa fiancée, célébrée le 31 mai, quelques jours avant que la plainte ne soit déposée. L’enquête menée par la Police républicaine a conduit à son interpellation et à son dépôt en détention provisoire sur décision du parquet spécial. Le ministère public a estimé que les éléments réunis suffisent à retenir contre lui les charges d’escroquerie via internet, infraction prévue et punie par les textes en vigueur. Le verdict est attendu à une date ultérieure.