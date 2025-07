Bénin : la justice condamne une belle-mère pour violences à l’encontre de sa belle-fille

Une affaire de succession familiale a été tranchée ce mercredi 2 juillet 2025 par le tribunal d’Abomey-Calavi. A en croire les précisions apportées par Bip Radio, une femme a été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour des faits de violence à l’encontre de sa belle-fille, dans un contexte de litige autour de l’héritage de son fils.

Selon les éléments présentés à l’audience, la prévenue aurait tenté, du vivant de son fils, de lui imposer le choix d’une épouse issue de sa propre ethnie. Le jeune homme aurait rejeté cette exigence, préférant une union avec une femme d’une autre origine. Deux mois après la naissance de leur premier enfant, il est décédé.

À la suite du décès, la mère du défunt s’est installée dans la maison conjugale, arguant qu’elle avait participé à l’acquisition du terrain et à la construction du logement. Elle a également contesté la décision du conseil de famille, qui a désigné un tiers pour gérer la succession de son fils. Le différend a dégénéré, selon la plaignante, en actes de violence. Le tribunal a retenu les faits et prononcé une peine de trois mois de prison assortie de sursis contre la mise en cause.