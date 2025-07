 »Bénin : Le gouvernement finance la formation de deux jeunes à l’École polytechnique de Paris »*

Le gouvernement béninois confirme sa volonté d’investir dans l’excellence. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, l’exécutif a acté la prise en charge intégrale des études de deux jeunes compatriotes récemment admis à l’École polytechnique de Paris, une institution de référence dans le domaine des sciences et de l’ingénierie.

En finançant l’ensemble du parcours d’ingénieur de ces deux lauréats, l’État béninois mise sur des profils à fort potentiel. Il ne s’agit pas uniquement de saluer des parcours académiques exemplaires, mais de préparer, dès aujourd’hui, une élite technique susceptible d’apporter des réponses concrètes aux défis structurels du pays.

L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’identification et d’accompagnement de jeunes talents appelés à jouer un rôle déterminant dans des secteurs clés tels que l’aéronautique, en plein essor sur le continent africain. Le choix de former ces étudiants dans l’un des établissements les plus sélectifs d’Europe illustre la volonté des autorités de constituer un noyau de compétences capable de porter les ambitions nationales, notamment en matière d’innovation technologique et d’industrialisation.