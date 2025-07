Bénin : Les Aspirants au Métier d’Enseignant à nouveau en colère

Réunis à la Bourse du travail de Cotonou, les représentants de trois organisations engagées dans la défense des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont exprimé, à nouveau, leur exaspération face au silence persistant du gouvernement sur leur reversement dans la fonction publique. À travers une conférence de presse conjointe, le Creuset National des AME (CNAME), la Plateforme de Défense et de Solidarité des AME du Secondaire (PNDSAS-SN) et la plateforme « Aspirant Négocie Ta Cause » (ANTC) ont dénoncé ce qu’ils qualifient d’« inaction prolongée » des autorités.

Au nom des trois structures, Rodoine Montanh, porte-parole du CNAME, a dressé un constat amer. « C’est inimaginable qu’en 2025, des enseignants qui œuvrent au quotidien pour l’éducation nationale soient encore traités comme des prestataires de services, marginalisés et sans aucune perspective de stabilité », a-t-il fustigé.

Selon les intervenants, les AME, en poste depuis plus de six ans, continuent de travailler dans des conditions précaires malgré les engagements pris par l’exécutif. Ils rappellent notamment la décision du Conseil des ministres du 7 décembre 2022, qui annonçait un reversement progressif en Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE), une promesse restée sans suite concrète.

Les plateformes estiment que le gouvernement multiplie les « manœuvres de diversion et de division » pour freiner leur mobilisation. « À la place d’un dialogue franc et d’une application concrète des décisions annoncées, nous avons eu droit à des déclarations confuses et à une absence totale de volonté politique », ont-elles déploré.

Face à cette situation, elles exigent un reversement immédiat et sans condition avant la rentrée scolaire 2025-2026. Pour les responsables des trois plateformes, cette mesure est indispensable, tant pour garantir la dignité professionnelle des enseignants que pour préserver l’avenir du système éducatif. Ils alertent également sur la situation de nombreux aspirants qui approchent de l’âge de la retraite sans avoir jamais bénéficié d’un statut stable.