Bénin : les épreuves orales et sportives du Bepc démarrent ce lundi (Ce qu’il faut savoir)

Après la proclamation officielle des résultats des épreuves écrites du BEPC, intervenue le samedi 5 juillet, la Direction des Examens et Concours (DEC) a annoncé le démarrage des épreuves orales et sportives pour les lundi 7 et mardi 8 juillet 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Ces phases finales concernent l’ensemble des candidats déclarés admissibles. Ils sont attendus dès 7 heures du matin dans leurs centres de composition respectifs, munis obligatoirement de leur carte d’identité scolaire ou nationale.

Pour les candidats dispensés d’Éducation Physique et Sportive (EPS), la présentation d’un certificat de dispense est exigée. Les autorités éducatives insistent sur la nécessité du respect strict des horaires, des consignes et de la discipline pour garantir le bon déroulement des épreuves dans toutes les localités. Ces étapes sont en effet essentielles pour la validation complète de l’examen.

Pour mémoire, le taux de réussite national enregistré cette année s’élève à 77,25 %, marquant une progression par rapport à l’édition 2024, qui affichait un taux de 73,73 %. Les résultats sont disponibles en ligne depuis le 5 juillet via la plateforme officielle : www.eresultats.bj. La fin de ces épreuves orales et sportives permettra de clore le processus d’évaluation en vue de la délivrance du diplôme du BEPC, marquant ainsi une étape décisive dans le parcours scolaire des candidats.