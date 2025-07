Bénin : Quatre individus interpellés pour profanation de sépultures à Parakoju

Un véhicule de la police républicaine

Une opération menée dans la nuit du jeudi 10 juillet 2025 au cimetière central de Parakou a permis l’interpellation de quatre individus en flagrant délit. Selon Fraternité FM, ils ont été surpris alors qu’ils tentaient d’exhumer des ossements humains.

Alertée par des riverains ayant constaté des mouvements inhabituels aux abords du cimetière, la Police républicaine est rapidement intervenue. Les suspects, tous originaires de quartiers voisins, ont été arrêtés sur les lieux avant d’être conduits au commissariat central de Parakou, où ils sont actuellement gardés à vue.

Une enquête a été ouverte pour établir les motivations des mis en cause et identifier d’éventuelles complicités. Les forces de l’ordre n’excluent pas l’existence d’un réseau organisé. Ce fait divers fait écho à une précédente affaire survenue en décembre 2024. À l’époque, le gardien des cimetières chrétien et musulman de Parakou avait été arrêté dans la commune de Toffo, soupçonné de liens avec un réseau de trafic d’organes humains.