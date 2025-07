Bénin : Un avortement vire au drame à Glazoué

Une jeune fille enceinte a perdu la vie à Thio, localité de la commune de Glazoué, à la suite d’une interruption volontaire de grossesse réalisée de manière clandestine par un homme se présentant comme spécialiste. L’affaire, survenue il y a quelques jours, a conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

A en croire des informations rapportées par des médias béninois, le principal suspect, dépourvu de qualifications médicales reconnues, a été interpellé. Il aurait pratiqué l’intervention à la demande du géniteur présumé de la grossesse, toujours recherché par les autorités. Ce dernier aurait également contribué à la planification de l’acte, selon les premiers éléments recueillis.

La jeune fille aurait succombé à des complications survenues durant l’intervention. Les deux hommes, selon les premiers témoignages, auraient tenté de dissimuler le corps en l’enterrant dans un terrain isolé. Rattrapé par la culpabilité, le principal mis en cause aurait ensuite confié les faits à un sage du village, qui a alerté les autorités.

La police républicaine s’est rendue sur les lieux, a procédé à l’arrestation du suspect et a retrouvé le corps de la défunte. Une autopsie est attendue pour déterminer les causes précises du décès. Le parquet a engagé des poursuites pour homicide involontaire, exercice illégal de la médecine et dissimulation de cadavre. Le complice présumé, présenté comme le père de l’enfant, est activement recherché.