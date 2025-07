Bénin : Un individu s’est fait passer pour le CNIN pour escroquer un usager

Image : DR

Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) alerte la population sur une escroquerie en ligne impliquant l’usurpation de son identité sur les réseaux sociaux. Un individu a été interpellé le samedi 19 juillet 2025 à Dantokpa pour avoir utilisé un faux compte Facebook se réclamant du CNIN afin de soutirer de l’argent à des citoyens.

Selon les informations rapportées par Peace Fm, le mis en cause opérait à travers un profil frauduleux intitulé « Centre Nation d’Investigations Numérique CNIN Police République du Bénin », appuyé par une adresse e-mail fictive. L’affaire a éclaté lorsqu’une victime, en quête de dépôt de plainte en ligne, est tombée sur ce faux compte. En exploitant sa détresse, l’auteur de l’arnaque lui a soutiré des informations sensibles, sous couvert d’une prétendue enquête menée de manière discrète. Il exigeait en retour des frais journaliers pour poursuivre la procédure.

Face aux demandes répétées et peu convaincantes, la victime a fini par soupçonner une fraude et s’est rapprochée des services compétents du CNIN pour signaler les faits. Une enquête a été ouverte, conduisant à l’arrestation de l’usurpateur. À travers ce cas, le CNIN rappelle qu’aucun frais n’est exigé pour le dépôt de plainte ou l’ouverture d’une enquête. L’institution invite les citoyens à faire preuve de vigilance, à s’assurer de l’authenticité des comptes rencontrés en ligne et à privilégier les canaux officiels pour toute démarche administrative ou sécuritaire.