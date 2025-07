Bepc 2025 : 77,25 % au plan national, le Zou en tête des départements

Photo d'illustration : DR

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juin 2025 ont été proclamés ce samedi 5 juillet. Selon les chiffres rendus publics, le taux de réussite national s’établit à 77,25 %, en progression par rapport à l’année précédente où il était de 73,73 %.

Organisé sur l’ensemble du territoire, l’examen a rassemblé environ 121 000 candidats. Le lancement officiel des épreuves écrites s’était déroulé le 10 juin dernier au CEG Gbégamey à Cotonou, en présence de la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé. Dans son message, la ministre avait salué le sérieux et la discipline des candidats, tout en les appelant à faire preuve de rigueur et de confiance.

Les statistiques révèlent également des performances variables selon les départements. En tête, le Zou enregistre le meilleur score avec 84,47 % de taux de réussite, suivi de près par le Borgou (83,80 %) et l’Atacora (83,42 %). Les Collines (69,61 %), le Littoral (71,76 %), et surtout la Donga (64,46 %) ferment la marche avec des résultats en dessous de la moyenne nationale. À noter également, la performance remarquable des candidats en situation de handicap, dont 85,25 % ont franchi avec succès cette étape importante de leur parcours scolaire.